تكات طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة في المنزل بأقل التكاليف

تعد صينية الرقاق باللحمة المفرومة من أشهر وأشهر الأكلات المصرية الموجودة في البيوت فالجميع يحبها، بل وهي منتشرة أيضا في دول العالم العربي حيث يوجد أكلات كثيرة مشتركة بين هذه الدول، مع مراعاة إضافة طريقة ومكونات أخرى مختلفة عن الدول الأخرى ولكن الطريقة التي سنقوم بذكرها هي الطريقة المصرية الأكثر شهرة، فهذه الأكلة تتمتع بعناصر عديدة مفيدة ومغذية للجسم حيث وجود البروتينات التي لها تأثير قوي على جسم الإنسان.مقادير عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة في المنزل
تعرف هذا الأكلة منذ القدم وتقوم ربات المنزل بعملها حتى وقتنا الحالي وذلك لسهولة عملها وسنوضح إليكم طريقة عملها بأسهل المكونات الآتية:
- لفة رقاق بلدي.
- شوربة لـحـمـة أو فراخ أو كوارع أو بط حسب الرغبة.
- سمنة بلدي أو زبد.
- زيت نباتي.
- مكعب مرقة دجاج أو فأين فودز.
- نص كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
- جوزة الطيب مبشورة.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود.
- سمن أو زبد أو زيت.
- نقوم بتحمير البصلة حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نضيف عليها اللحمة المفرومة ونبدأ في تقليبها جيداً حتى يتم تغير لونها حتى .
- نبدأ في تهدئة النار عليها، ونقوم بإضافة جوزة الطيب مع الملح والفلفل الأسود.
- نقوم بتغطيتها لمدة تصل إلى ١٠ دقائق على نار هادية.
- يمكن أن نضع بها المياه إذا وجدناها لم تنضج.
- نقوم بتحضير الشوربة ونضيف بها مكعب مرق الدجاج ونبدأ في تذويبها جيداً.
- نقوم بوضع كمية من الشوربة على نار هادئة جداً ونقوم بإضافة الشوربة كلما تقل من أعلى النار حتى لا تجف.
- نقوم بدهن الصينية بالسمنة أو الزبدة في أسفل قاع الصينية حتى لا تلتصق بها، ونأخذ ورقة من الرقاق ونقوم يوضعها في الشوربة لمدة ثواني ولحظات على الوجهين ونضعها بداخل الصينية التي قمنا بدهنها الزيت أو السمن أو الزبدة.
- ونقوم بوضع أول ورقة رقاق خارجة من الشوربة الساخنة، ونصفيها جيداً ونفردها، وندهنها بالسمن أو زبد أو الزيت، وندهنها حتى تورق في التسوية ولا تلتصق أو تعجن.
- نأتي بثاني ورقة مثل الخطوة السابقة الذي قمنا بذكراها، أما الورقة الثالثة فلن نقوم بدهنها بالسمن، لأننا سنقوم بوضع اللحمة المفرومة عليها، وبهذا نضع 3 ورقات قبل اللحمة و3 بعدها.
- نقوم بفرد اللحمة المفرومة بالتساوي فوق ثالث ورقة رقاق.
- نضع فوق طبقة اللحمة نضع 3 ورقات ونقوم بتغطيتها الشوربة الساخنة، وندهن بين كل ورقة وورقة سمن.
- ثم نقوم بدهن وجه الصينية بالسمن ونضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- نقدمها وهي ساخنة وبالهناء والشفاء
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تعد صينية الرقاق باللحمة المفرومة من أشهر وأشهر الأكلات المصرية الموجودة في البيوت فالجميع يحبها، بل وهي منتشرة أيضا في دول العالم العربي حيث يوجد أكلات كثيرة مشتركة بين هذه الدول، مع مراعاة إضافة طريقة ومكونات أخرى مختلفة عن الدول الأخرى ولكن الطريقة التي سنقوم بذكرها هي الطريقة المصرية الأكثر شهرة، فهذه الأكلة تتمتع بعناصر عديدة مفيدة ومغذية للجسم حيث وجود البروتينات التي لها تأثير قوي على جسم الإنسان.مقادير عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة في المنزل
تعرف هذا الأكلة منذ القدم وتقوم ربات المنزل بعملها حتى وقتنا الحالي وذلك لسهولة عملها وسنوضح إليكم طريقة عملها بأسهل المكونات الآتية:
- لفة رقاق بلدي.
- شوربة لـحـمـة أو فراخ أو كوارع أو بط حسب الرغبة.
- سمنة بلدي أو زبد.
- زيت نباتي.
- مكعب مرقة دجاج أو فأين فودز.
- نص كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
- جوزة الطيب مبشورة.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود.
- سمن أو زبد أو زيت.
- نقوم بتحمير البصلة حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نضيف عليها اللحمة المفرومة ونبدأ في تقليبها جيداً حتى يتم تغير لونها حتى .
- نبدأ في تهدئة النار عليها، ونقوم بإضافة جوزة الطيب مع الملح والفلفل الأسود.
- نقوم بتغطيتها لمدة تصل إلى ١٠ دقائق على نار هادية.
- يمكن أن نضع بها المياه إذا وجدناها لم تنضج.
- نقوم بتحضير الشوربة ونضيف بها مكعب مرق الدجاج ونبدأ في تذويبها جيداً.
- نقوم بوضع كمية من الشوربة على نار هادئة جداً ونقوم بإضافة الشوربة كلما تقل من أعلى النار حتى لا تجف.
- نقوم بدهن الصينية بالسمنة أو الزبدة في أسفل قاع الصينية حتى لا تلتصق بها، ونأخذ ورقة من الرقاق ونقوم يوضعها في الشوربة لمدة ثواني ولحظات على الوجهين ونضعها بداخل الصينية التي قمنا بدهنها الزيت أو السمن أو الزبدة.
- ونقوم بوضع أول ورقة رقاق خارجة من الشوربة الساخنة، ونصفيها جيداً ونفردها، وندهنها بالسمن أو زبد أو الزيت، وندهنها حتى تورق في التسوية ولا تلتصق أو تعجن.
- نأتي بثاني ورقة مثل الخطوة السابقة الذي قمنا بذكراها، أما الورقة الثالثة فلن نقوم بدهنها بالسمن، لأننا سنقوم بوضع اللحمة المفرومة عليها، وبهذا نضع 3 ورقات قبل اللحمة و3 بعدها.
- نقوم بفرد اللحمة المفرومة بالتساوي فوق ثالث ورقة رقاق.
- نضع فوق طبقة اللحمة نضع 3 ورقات ونقوم بتغطيتها الشوربة الساخنة، وندهن بين كل ورقة وورقة سمن.
- ثم نقوم بدهن وجه الصينية بالسمن ونضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- نقدمها وهي ساخنة وبالهناء والشفاء