تكات طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة في المنزل بأقل التكاليف

تعد صينية الرقاق باللحمة المفرومة من أشهر وأشهر الأكلات المصرية الموجودة في البيوت فالجميع يحبها، بل وهي منتشرة أيضا في دول العالم العربي حيث يوجد أكلات كثيرة مشتركة بين هذه الدول، مع مراعاة إضافة طريقة ومكونات أخرى مختلفة عن الدول الأخرى ولكن الطريقة التي سنقوم بذكرها هي الطريقة المصرية الأكثر شهرة، فهذه الأكلة تتمتع بعناصر عديدة مفيدة ومغذية للجسم حيث وجود البروتينات التي لها تأثير قوي على جسم الإنسان.

تعرف هذا الأكلة منذ القدم وتقوم ربات المنزل بعملها حتى وقتنا الحالي وذلك لسهولة عملها وسنوضح إليكم طريقة عملها بأسهل المكونات الآتية:

لفة رقاق بلدي.

شوربة لـحـمـة أو فراخ أو كوارع أو بط حسب الرغبة.

سمنة بلدي أو زبد.

زيت نباتي.

مكعب مرقة دجاج أو فأين فودز.

نص كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

جوزة الطيب مبشورة.

رشة من الملح.

فلفل أسود.

سمن أو زبد أو زيت.

نقوم بتحمير البصلة حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نضيف عليها اللحمة المفرومة ونبدأ في تقليبها جيداً حتى يتم تغير لونها حتى .

نبدأ في تهدئة النار عليها، ونقوم بإضافة جوزة الطيب مع الملح والفلفل الأسود.

نقوم بتغطيتها لمدة تصل إلى ١٠ دقائق على نار هادية.

يمكن أن نضع بها المياه إذا وجدناها لم تنضج.