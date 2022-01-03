لازم تجربيها.. طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي هشة بطعم وريحة زمان ناجحة 100%

القرص الطرية الفلاحي تعتبر من أهم وأشهر أنواع المعجنات وأنواع المخبوزات التي من الممكن أن يتم تحضير عجينتها في المنزل وخبزها بمنتهى السهولة حيث لا تتطلب طريقة عملها مزيد من الوقت أو الجهد، وفيما يأتي من السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة الصحيحة والتي من خلالها يتم خلط مقدار المكونات التي لا بد من توفرها لعمل أفضل أنواع مخبوزات القرص من النوع الطري والتي يفضل تناولها مختلف الأشخاص من الصغار والكبار، وتعتبر وصفة القرص من الوصفات التقليدية والفلكلورية الشعبية والتي لا يزال الكثير من الماس يقبلون على تناولها عن طريق تحضيرها بالمنزل أو شراءها، ومن خلال الآتي توضيح للمكونات، وأهم طرق التحضير.

القرص الطرية الهشة

طريقة عمل تلك النوعية من المخبوزات تعد من أبسط الطرق والتي لا تحتاج لمزيد من الوقت لعملها فقط عليك القيام بإحضار المكونات البسيطة والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل أفضل نوع من أنواع القرص الطرية ذات الطعم المميز والرائع ولكن لا بد من توفر الآتي من المكونات مع مزج ها بطريفة معينة حتى نحصل على النتيجة المطلوبة:

مقادير القرص الطرية الهشة

لكي نقوم بأفضل تحضير للقرص الطرية وعملها في المنزل بحيث تكون بأفضل طعم لا بد من توفر الآتي من المكونات القادمة والتي تعطي القرص أفضل نكهة وقوامها يكون هشا خفيفا وطريا، وبالنسبة لمكوناتها فهي كما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان من الحليب.

كوب ماء.

ملعقة من اللبن المجفف.

كوب زبادي.

ملعقتان قشطة بلدي.

ثلاثة أرباع الكوب من مكون السمن البلدي.

ربع كوب من مكون الزيت.

ملعقة من مكون الخميرة.

ملعقة سكر أبيض.

القرص الطرية تحضر باستعمال وعاء ملائم نقوم بالمزج فيه ما بين مختلف المكونات الجافة.

ثم يتم وضع السمن البلدي مع الزيت لفرك الدقيق بالسمن والزيت ومن ثم تتم الإضافة لمختلف المكونات بالكامل مع العجن الجيد لها

إلى أن نحصل على العجينة بالقوام اللين حيث أنه لا بد من التقليب الجيد والعجن المستمر للمكونات.

ومن ثم يتم تشكيلها بعد التخمير، وتركها تخمر مرة أخرى بالصاج ثم تتم تسويها بالفرن.

طريقة عمل القرص الطرية الهشة