مقشر قوي وفعال لتقشير وتفتيح وتنظيف البشرة الدهنية وإزالة الدهون والجلد الميت في دقائق

تحتاج البشرة الدهنية دائماً لاهتمام ورعاية كبيرة لتظل نضرة وخالية من المشاكل لأطول فترة ممكنة، وهذا لأنها من أكثر أنواع البشرة المعرضة دائماً للإصابة بمشاكل البشرة المتعددة مثل : الحبوب، والتصبغات، وهذه العناية تتمثل في الوصفات الطبيعية التي تقوم بتنظيف مسام البشرة بشكل دوري.

خلطة تنظيف البشرة الدهنية

توجد الكثير من الخلطات التي تستخدم في تنظيف البشرة الدهنية، وجميعها تتكون من عناصر طبيعية توجد في كل منزل، ومن أبرز هذه الوصفات نجد :

خلطة زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت التي تستخدم على البشرة، وبخاصة البشرة الدهنية، فهو يساعد في الحفاظ على التوازن الحمضي للبشرة، ويقضي على أي شوائب أو أتربة عالقة بها، ولكن يجب قبل وضع خلطة زيت الزيتون على البشرة:

غسل البشرة جيداً بغسول لا يحتوي على الصابون.

ثم بعد ذلك يتم وضع قطرات بسيطة من زيت الزيتون على البشرة.

ثم تدليك البشرة جيداً بلطف.

يترك الزيت بعد ذلك على البشرة لمدة خمس دقائق، ثم نزيله من على البشرة بقطعة قماش بها ماء دافيء.

خلطة الحليب مع قشر البرتقال المجفف

يشتهر الحليب بأنه يحتوي على مواد طبيعة تفيد البشرة كثيراً، ولهذا فهو من أفضل منظفات البشرة الطبيعية، ويستخدم للبشرة الدهنية لتنظيفها ومدها بالحيوية اللازمة، وطريقة التحضير كما يلي :

أولاً نقوم بخلط ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المطحون المجفف، مع مقدار ملعقتين حليب بارد جيداً.

بعد الحصول على خليط نضع فيه قطعة قطن مناسبة ونمررها على البشرة لتنظيفها.

ثم ندلك البشرة بلطف مع اتجاه عقارب الساعة لمدة خمس دقائق ونترك الخليط على البشرة لمدة خمس دقائق أخرى حتى يجف بشكل تام.

في النهاية نغسل البشرة جيداً بماء فاتر.

العسل مع عصير الليمون للبشرة

خليط العسل والليمون من أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم للبشرة الدهنية فهي تساعد في تنظيفها والحفاظ عليها، بفضل احتواء الليمون على حمض الستريك الذي ينظف البشرة، والعسل يخلص البشرة من الأتربة والأوساخ التي تعلق بها، هذه الخلطة يتم تحضيرها كالتالي :