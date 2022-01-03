رهيب طريقة كب كيك البرتقال و الفانيليا بطريقة روعة وخطوات سهلة هتبهر الأولاد ومغذية للغاية

ترغب العديد من ربات البيوت دائما عمل العديد من الوصفات المختلفة خصوصا الكيك الذي يعتبر من أهم أنواع المخبوزات في جميع انحاء العالم وترغب جميع ربات البيوت دائما من تحضير الكب كيك والكيك أيضا لجميع الأطفال كما يقدم في أي وقت في جميع المناسبات والأعياد أيضا كما يتواجد العديد من الأنواع المختلفة من الكيك وبنكهات مختلفة للغاية ويعد الكب كيك كم اشهر انواع الكيك العادي الهش سهل التحضير كما لا يحتاج إلى وقت كبير من أجل التحضير ويمكنكم صنعه في أي وقت وبأي شكل كما يمكنكم إضافة العديد من العناصر المختلفة لتتزين حسب الرغبة تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بسهولة.

المكونات سهلة وهي

‎3 كوب دقيق

‎كوب لبن او برتقال

‎كوب سكر

‎كوب إلا ربع زيت أو سمن

‎نص ملعقة فانيليا

‎كيس بيكنج بودر

‎4 بيض.

في البداية يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

ثم يتم ضرب البيض مع الزيت والسكر في طبق مناسب.

ثم يتم وضع جميع المقادير الاخر ويجب أن يتم ضرب جميع المكونات بشكل جيد حتى تصبح عجينة متماسكة ذات قوام كريمي.

ثم يتم صب جميع العجين في صينية الكب كيك.

كما يمكنكم وضع العديد من أنواع المكسرات المختلفة أو المارمشلو بالعجينة أيضا.

ثم يتم إدخال الصينية بعد ذلك في الفرن لمدة ثلاثون دقيقة وتقدم وبالهنا والشفا.

2 1/2 كوب طحين

1 كوب حليب

4 بيض + فانيلا

200 جم زبدة

1 1/2 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

الكريمة:

50 جم زبدة

1 كوب سكر بودرة (تقريبا)

2 ملعقة كبيرة حليب سائل

فانيلا

زينة كيك.

في البداية يتم خفق السكر مع الزبدة ويتم إضافة البيض ونستمر بالخفق ونضيف الفانيليا بعد ذلك.

ثم نقوم بإضافة الدقيق مع البيكنج بودر ونخلط الخليط بشكل جيد.

ثم يتم إضافة الحليب بعد ذلك ونستمر بالخفق حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم يتم وضع ورق الكب كيك في صينية .

ثم نضع الكب كيك في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ١٢ دقيقة.

ثم يتم إضافة السكر البودرة ونضيف الزبدة والحليب والفانيليا حتى يتجانس الخليط.

ثم نقوم بتزيين الكب كيك ويقدم وبالهنا والشفا.

كب كيك البرتقالتحضير الكب كيك