طريقة عمل بسكويت النشادر الهش في البيت بمكونات بسيطة ومثل الجاهز وطعم رائع

يجب أن نشير في البداية أن هناك العديد من ربات البيوت التي تبحث بشكل كبير عن طريقة صنع بسكويت النشادر التي يعتبر من افضل أنواع المخبوزات بالنسبة للعديد من الكبار والصغار أيضا، كما يعتبر من أنواع البسكويت الأكثر انتشار وشهرة في جميع البلاد وهو الي يمكنكم تحضيرها في عيد الفطر المبارك والذي يحبه العديد من الأطفال خاصة الاطفال كما يمكنكم تناوله على الإفطار مع كوب من الشاي أو كوب من اللبن كما يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل في وقت بسيط بتكاليف بسيطة، تابعوا معانا طريقة التحضير بخطوات بسيطة.

يمكنكم عمل بسكويت النشادر بكل سهولة في المنزل من خلال المكونات الآتية:

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوبين من السكر البودرة.

كوب كبير من السمن أو الزبدة.

ربع كوب من اللبن الحليب.

ملعقة واحدة كبيرة من النشادر.

اربع بيضات

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

في طبق مناسب يتم إضافة السكر والسمن.

ثم يتم وضع جميع المكونات في المضرب الكهربائي ثم يجب الخلق جيد على سرعة عالية حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم يتم إضافة البيض ويتم إعادة الخفق مرة أخرى بنفس السرعة.

ثم يتم إضافة الفانيليا إلى جميع المكونات ثم يجب الخلط جيدا مرة أخرى.

ثم يتم وضع الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء أخر.

ثم يتم إصابة السمن والسكر ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد مع إضافة النشادر مع اللبن.

ثم يتم العجن مرة أخرى.

ثم يتم العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة وناعمة وهي عجينة البسكويت.

ثم يتم ترك العجينة حتى ترتاح .

ثم يتم إحضار ماكينة البسكويت ويتم تشكيلها حسب الرغبة.

ثم يتم تشكيل أصابع البسكويت ويتم وضعها في صينية مفروشة بورق زبدة.

ثم يتم إدخال البسكويت في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة .