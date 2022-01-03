ملعقة واحدة لو ضفتيها علي الكيكة هتبقي بيضة وهشة ومش هتبوظ منك وداعا لفشل الكيك

تعتبر كيكة الذبادي من اشهر انواع الكيك الذي يتميز بسهولته في الإعداد والتحضير ايضا يتميز بخفتة عند تناوله , وله الكثير من المحبين في جميع انحاء العالم ولك لطعمه المميزوالممتع ، تتميز ايضا كيكة الذبادي انها تتمتع بقوام اقرب بالكعك المحضّر بالحليب، وتجعلها رطبة قليلاً ، حيث تمتص أي صلصة تتم اضافتها عليها أسرع بكثير من كعكات الحليب ، وسر الكعك اللذيذ مع الصلصة هو استخدام الزبادي في صنع الكيك , الذي يميزه عن غيره من اي نوع من الكعك ليجعله الاقرب الي قلوب الكثير, سنوضح الان اسهل طريقة لنجاح كعة الذبادي :طريقة عمل كيكة الزبادي
مكونات وصفة كعكة الزبادي
- 3 بيضات.
- – 1كوب سكر .
- – 1 كوب زيت.
- -1 كوب زبادي.
- – 3أكواب طحينز
- – 1 كيس من الخميرة.
- – 1 باكيت فانيليا.
للتزيين:
- جوز الهند
طريقة التحضير:
- _ يخفق البيض والسكر جيدا.
- _ أضف الزبادي واخلط.
- _ نواصل العملية بإضافة الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا.
- _ نقوم بدهن قالب الكيك الخاص بنا ونسكب الخليط جيداً.
- _ اخبزيها في الفرن المسخن لمدة 20-25 دقيقة.
- _ اختبريها بعود من الخشب.
- _ نخرجها من القالب ونرش عليها جوز الهند. (السكر البودرة لطيف أيضًا ، لكن إذا صبته وهو ساخن فسوف يذوب ويترك طعمًا مرًا ، انتظر حتى يبرد)
- بادئ ذي بدء ، يجب أن تكون المواد التي تستخدمها في درجة حرارة الغرفة.
- يجب عليك خفق السكر والبيض حتى يتحولوا إلى أبيض ورغوي.
- يجب ألا تفتح باب الفرن لأول 20-25 دقيقة بعد وضع الكعكة في الفرن.
- يجب أن تتأكد من نضج كعكتك عن طريق إجراء اختبار العود الخشبي.
- بعد خبز الكعكة ، بدلًا من إخراجها من الفرن مباشرة ، يمكنك فتح باب الفرن والانتظار حتى تبرد
- ستمنع هذه العملية الكيك من الانكماش بسبب الاختلافات في درجات الحرارة التي ستحدث عند إخراجها من الفرن.
- إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك إضافة قشر الليمون أو قشر البرتقال إلى كعكتك، يمكنك بسهوله تناولها وسوف تلاحظ الفرق بكل سهولة
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تعتبر كيكة الذبادي من اشهر انواع الكيك الذي يتميز بسهولته في الإعداد والتحضير ايضا يتميز بخفتة عند تناوله , وله الكثير من المحبين في جميع انحاء العالم ولك لطعمه المميزوالممتع ، تتميز ايضا كيكة الذبادي انها تتمتع بقوام اقرب بالكعك المحضّر بالحليب، وتجعلها رطبة قليلاً ، حيث تمتص أي صلصة تتم اضافتها عليها أسرع بكثير من كعكات الحليب ، وسر الكعك اللذيذ مع الصلصة هو استخدام الزبادي في صنع الكيك , الذي يميزه عن غيره من اي نوع من الكعك ليجعله الاقرب الي قلوب الكثير, سنوضح الان اسهل طريقة لنجاح كعة الذبادي :طريقة عمل كيكة الزبادي
مكونات وصفة كعكة الزبادي
- 3 بيضات.
- – 1كوب سكر .
- – 1 كوب زيت.
- -1 كوب زبادي.
- – 3أكواب طحينز
- – 1 كيس من الخميرة.
- – 1 باكيت فانيليا.
للتزيين:
- جوز الهند
طريقة التحضير:
- _ يخفق البيض والسكر جيدا.
- _ أضف الزبادي واخلط.
- _ نواصل العملية بإضافة الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا.
- _ نقوم بدهن قالب الكيك الخاص بنا ونسكب الخليط جيداً.
- _ اخبزيها في الفرن المسخن لمدة 20-25 دقيقة.
- _ اختبريها بعود من الخشب.
- _ نخرجها من القالب ونرش عليها جوز الهند. (السكر البودرة لطيف أيضًا ، لكن إذا صبته وهو ساخن فسوف يذوب ويترك طعمًا مرًا ، انتظر حتى يبرد)
- بادئ ذي بدء ، يجب أن تكون المواد التي تستخدمها في درجة حرارة الغرفة.
- يجب عليك خفق السكر والبيض حتى يتحولوا إلى أبيض ورغوي.
- يجب ألا تفتح باب الفرن لأول 20-25 دقيقة بعد وضع الكعكة في الفرن.
- يجب أن تتأكد من نضج كعكتك عن طريق إجراء اختبار العود الخشبي.
- بعد خبز الكعكة ، بدلًا من إخراجها من الفرن مباشرة ، يمكنك فتح باب الفرن والانتظار حتى تبرد
- ستمنع هذه العملية الكيك من الانكماش بسبب الاختلافات في درجات الحرارة التي ستحدث عند إخراجها من الفرن.
- إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك إضافة قشر الليمون أو قشر البرتقال إلى كعكتك، يمكنك بسهوله تناولها وسوف تلاحظ الفرق بكل سهولة