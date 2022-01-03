ملعقة سحرية لتبييض الاسنان وإزالة الاصفرار والجير مهما كان وجعله ابيض كالثلج

تتعرض الأسنان دائماً للاصفرار وهذا ينتج عن العادات الخاطئة وتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على صبغات، ولهذا يبحث الأفراد عن طريقة تنظيفها وتبييضها بكل سهولة، حيث نجد أن هناك الكثير من الوصفات الفعالة في تبييض الأسنان أشهرهم وصفة الليمون.

وصفات تبييض الأسنان بالليمون

توجد الكثير من الوصفات التي تعتمد على الليمون كمكون رئيسي وتستخدم في تبييض الأسنان، كما يلي

عصير الليمون أو قشرة

هذه الطريقة يتم استخدامها كالتالي

نقوم بفرك الأسنان باستخدام قشر الليمون بصورة مباشرة.

ويمكن أيضا تبييض الأسنان بعصير الليمون عن طريق رش عصير الليمون بعد تخفيفه بالماء على الأسنان.

بعد تطبيق إحدى هذه الوصفات يجب على الفرد أن يمتنع عن شرب العصير المركز.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

عصير الليمون والبيكنج صودا

يستخدم عصير الليمون مخلوط بالبيكنج صودا في إزالة الطبقة الجيرية التي تتكون على الأسنان، وهذا لأن الصودا يعتبر من المواد الكاشطة ويساعد أيضاً في التخلص من أي بقع صفراء ناتجة عن تناول القهوة والشاي، ويمكن تحضير الوصفة بالمكونات التالية:

مقدار يتراوح ما بين ملعقتين : ٤ ملاعق بيكنج صودا.

كمية ليمون مناسبة.

طريقة التحضير:

أولاً نضع البيكنج صودا في إناء ونضيف له الكمية المناسبة من عصير الليمون لنحصل على خليط قوامه متماسك.

ثم نضيف كمية من الخليط على فرشاة الأسنان ونفرك بها الأسنان لمدة تتراوح من دقيقتين : ثلاث دقائق، ثم نشطب الأسنان والفم جيداً.

ينصح بتكرار هذه الوصفة عدة مرات كل أسبوع لنحصل على النتيجة المرغوبة.

نصائح لتبيض الأسنان

بعد التعرف على الخلطات التي تستخدم في تبييض الاسنان وتعتمد على الليمون بشكل أساسي، يجب اتباع النصائح التالية لضمان بقاء الأسنان بيضاء: