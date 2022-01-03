بالتمر اعملي أحلى أصابع تمر بالسمسم بمكونات بسيطة وطعم مميز لكي ولعائلتك

تعد أصابع التمر بالسمسم من المخبوزات الشهية التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات وهي عبارة عن عجين بالعجوة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والسمسم والعجوة، وهي مغذية جداً وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم في المنزل.مقادير عمل أصابع التمر بالسمسم
تحتوي أصابع التمر بالسمسم على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ٣ أكواب من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- نصف كوب من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف كوب الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الهيل البودرة.
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب زبدة مذابة.
- عجوة.
- سمسم للتزيين.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير أصابع التمر بالسمسم هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر نصف كوب من الماء الدافئ ونخلطه مع السكر والخميرة ونقلبهم جيداً، ثم نتركه جانبا حتى تفور.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق من البلاستيك ونقوم بنخل الدقيق مع السكر البودرة والحليب ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الماء مع الزبدة والزيت مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة حتى يزيد حجمها، ثم نحضر عجينة التمر ونخلطها مع الهيل والقرفة والزبدة وماء الورد.
- بعد ذلك نحضر صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نفرد العجينة ونقطعها على هيئة شرائح.
- ثم نقوم بفرد عجينة التمر ونشكلها إلى شرائح، ثم نحضر شرائح العجين ونحشوها بشرائح التمر ونلفها بشكل اسطواني مع تقطيعها إلى أجزاء ونرشها بالسمسم.
- بعد ذلك نقوم برص العجين على الصينية وندخلها على فرن مسخن على درجة حرارة ١٦٠ درجة حتى يأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق أصابع تمر بالسمسم لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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تعد أصابع التمر بالسمسم من المخبوزات الشهية التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات وهي عبارة عن عجين بالعجوة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والسمسم والعجوة، وهي مغذية جداً وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم في المنزل.مقادير عمل أصابع التمر بالسمسم
تحتوي أصابع التمر بالسمسم على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ٣ أكواب من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- نصف كوب من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف كوب الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الهيل البودرة.
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب زبدة مذابة.
- عجوة.
- سمسم للتزيين.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير أصابع التمر بالسمسم هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر نصف كوب من الماء الدافئ ونخلطه مع السكر والخميرة ونقلبهم جيداً، ثم نتركه جانبا حتى تفور.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق من البلاستيك ونقوم بنخل الدقيق مع السكر البودرة والحليب ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الماء مع الزبدة والزيت مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة حتى يزيد حجمها، ثم نحضر عجينة التمر ونخلطها مع الهيل والقرفة والزبدة وماء الورد.
- بعد ذلك نحضر صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نفرد العجينة ونقطعها على هيئة شرائح.
- ثم نقوم بفرد عجينة التمر ونشكلها إلى شرائح، ثم نحضر شرائح العجين ونحشوها بشرائح التمر ونلفها بشكل اسطواني مع تقطيعها إلى أجزاء ونرشها بالسمسم.
- بعد ذلك نقوم برص العجين على الصينية وندخلها على فرن مسخن على درجة حرارة ١٦٠ درجة حتى يأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق أصابع تمر بالسمسم لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.