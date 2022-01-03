بالتمر اعملي أحلى أصابع تمر بالسمسم بمكونات بسيطة وطعم مميز لكي ولعائلتك

تعد أصابع التمر بالسمسم من المخبوزات الشهية التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات وهي عبارة عن عجين بالعجوة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والسمسم والعجوة، وهي مغذية جداً وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم في المنزل.

مقادير عمل أصابع التمر بالسمسم

تحتوي أصابع التمر بالسمسم على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الهيل البودرة.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب زبدة مذابة.

عجوة.

سمسم للتزيين.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير أصابع التمر بالسمسم هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-