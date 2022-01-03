حافظي علي جمالك بوصفات الخميرة لتفتيح البشرة و ترطيب الوجه و تنعيمه نتيجة مذهلة مجرب 100%

تتعرض الفتيات للعديد من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على صحة البشرة وتتسبب في اسمرارها ولهذا يقمن باستخدام المستحضرات الصيدلانية وكريمات التفتيح باهظة الثمن وتلجأ بعضهن إلى استخدام الخلطات والوصفات غير المضمونة والتي قد تسبب في تلف البشرة وأذيتها، ولكن البشرى السارة إنه يوجد بعض المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في تفتيح المناطق الداكنة بسهولة ومنها الخميرة التي حققت نتائج مبهرة في مثل هذه المواقف، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم وصفة الخميرة السحرية لتقشير البشرة وتفتيح المناطق الداكنة.

الخميرة لتقشير البشرة

تبحث الفتيات دوماً عن بشرة مشرقة خالية من المناطق الداكنة والهالات السوداء حيث تمثل البشرة إحدى أبرز علامات الجمال.

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن للخميرة العديد من الفوائد الطبية وخاصة على مستوى البشرة حيث تعمل على تقشيرها وتفتيح المناطق الداكنة وترطيب المناطق الخشنة وفيما يلي أهم وصفات الخميرة لتفتيح البشرة.

الخميرة لتفتيح البشرة

تعد وصفة الخميرة والسكر من الوصفات الشهيرة للغاية وتُستخدم بشكل واسع من قبل الفتيات لتفتيح البشرة، ويتم اعدادها من خلال الخطوات التالية.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع كوب من السكر الخشن.

لا بد من إضافة حوالي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

في البداية طريقة الإعداد هي كالاتي

في البداية اخلطي الخميرة مع زيت الزيتون وقلبي جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

ثم أضيفي السكر وعصير الليمون واستمري في التقليب.

حيث قومي بفرد الماسك على وجهك واتركيه حتى يجف ثم قومي بفركه وبعد ذلك اشطفيه بالماء الفاتر.

كما أنه للحصول على نتائج فعالة يوصى بتكرار هذه الخطوة ثلاث مرات أسبوعياً.

تتعرض الفتيات للعديد من العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على صحة البشرة وتتسبب في اسمرار البشرة ولهذا يستخدمن مستحضرات صيدلانية وكريمات التبييض باهظة الثمن ويلجأ البعض منهن إلى استخدام خلطات وصيغ غير آمنة مما قد يؤدي إلى تلف الجلد وإصابته لكن الخبر السار هو أن هناك بعض المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها بسهولة لتفتيح المناطق الداكنة بما في ذلك الخميرة وفي هذه الحالة للحصول على نتائج مبهرة وفي هذا الصدد نمرر اليوم المقال يزودك بتركيبة الخميرة السحرية لتقشير وتفتيح المناطق المظلمة.

مكونات وصفة الخميرةتحضير وصفة الخميرة