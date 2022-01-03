بأبسط المكونات اعملي بسكويت الزبدة الهش الخفيف بطريقة مختلفة وطعم لذيذ دايب دوب

كلمة البسكويت هي كلمة فرنسية تعني المخبوز مرتين، ويعتبر البسكويت من أشهر المخبوزات الغربية، ويدخل في تحضير البسكويت الدقيق والكثير من المواد الأخرى، ويوجد أكثر من نوع من البسكويت ومنها البسكويت المملح والبسكويت الحلو، ومن أنواع البسكويت الحلو البسكويت بالشوكولاتة، والبسكويت بالمربى، والبسكويت بالفانيلا، والبسكويت بالزبدة وهو ما سوف نقوم بذكر أهم وأسهل الوصفات لصنعة.

طريقة عمل بسكويت الزبدة

بسكويت الزبدة من أكثر أنواع البسكويت خفة وشهرة، لذلك سوف نقوم بذكر طريقة صنعه، وهي عبارة عن:

مكونات بسكويت الزبدة:

مقدار ٢٢٥ جرام من الزبدة.

ثلث كوب سكر أسمر.

بيضة واحدة.

نصف معلقة كبيرة فانيليا.

نصف معلقة كبيرة من الملح.

مقدار ٢ كوب ونص دقيق.

نصف كوب سكر أبيض.

طريقة عمل بسكويت الزبدة:

نقوم بخلط السكر الأسمر والزبدة جيداً.

ثم نضيف الفانيلا والبيضة ونخلطهم بطريقة جيدة، ثم بعد ذلك نضيف عليهم الدقيق والملح.

نقوم بتخفيف سرعة الخلاط ونترك الدقيق حتى يختلط تماماً مع المزيج.

نقوم بتقسيم العجينة إلى ٣ أقسام ونقوم بتغليفها في كيس من البلاستيك.

نقوم بترك العجين في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة.

ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة الحرارة ١٨٠ درجة مئوية.

وبعد ذلك نقوم باستخدام الأعواد الخشبية لكي نقوم بالتزيين.

نضع على الصينية أوراق الزبدة وبعد ذلك نقوم برص دوائر البسكويت.

ونقوم بإدخال الصينية الي الفرن وثم نتركها لمدة عشرين دقيقة.

طريقة عمل بسكويت زبدة الفول السوداني بالشوفان

المكونات:

بيضة.

٣٠ جرام شوكولاتة.

ربع كوب عسل.

كوب سكر بني.

نصف كوب زبدة مزابه.

نصف معلقة كبيرة فانيليا.

رشة ملح.

نصف معلقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

كوب زبدة فول سوداني.

ثلث كوب شوفان.

كوب ونص دقيق.

طريقة التحضير: