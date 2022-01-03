طريقة عمل الشطة المحشية بتتبيلة وخلطة رهيبة ألذ محشي ممكن تدوقيه

الفلفل من أهم الخضروات وهو يتميز بفوائدة الصحية المذهلة لأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تمنع الإصابة بالسرطان، ويستخدم الفلفل في تحضير أطباق كثيرة مميزة ومن أهمها الفلفل المحشي ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة عمله بكل سهولة في البيت وبدون أي مجهود والطعم خرافي فتابعونا.

طريقة عمل الشطة محشي

المكونات:

2 كيلو فلفل.

كيلو أرز مصري مغسول.

4 أكواب عصير طماطم.

3 حبات كبيرة من البصل المفروم.

4 أكواب مرقة.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ربطة بقدونس.

ربطة شبت.

ربطة كزبرة خضراء.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

بهارات على حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

يقطع الفلفل من الجزء الأعلى بالعرض وينظف جيدا من الداخل على نار متوسطة نسخن الزيت مع البصل حتى يذبل. تضاف صلصة الطماطم مع العصير ونتركها حتى تتسبك مع الملح والفلفل الأسود ثم ترفع ويضاف إليها الأرز المغسول. وأيضا البقدونس والكزبرة والشبت ونقلب جيدا ونضبط البهارات والملح ثم نحشي الفلفل بهذه الخلطة ويرص في الوعاء. نغمر الفلفل بالقليل من صلصة الطماطم والمرقة ونرفعه على النار لحين الغليان ثم نخفض النار لكي ينضج وبالهنا والشفا.

محشي الفلفل الحار

المكونات:

فلفل حار.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

بابريكا.

نصف كوب جبنة مكعبات شيدر.

عجينة 10 دقائق.

بيضة.

طريقة التحضير:

في وعاء نخلط البصل المفروم مع البصل والجبنة المكعبات والملح والفلفل الأسود والبابريكا ونعجن جيدا للحصول على مزيج متجانس. نفتح الفلفل الحار بالطول ونحشي الخليط السابق نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع على شكل شرائط. نلف العجينة على قرون الفلفل المحشي وندهنها بالبيض يرص الفلفل في صينية وندخله إلى فرن ساخن حتى ينضج.

طريقة عمل محشي الفلفل في الفرن

المكونات:

فلفل رومي.

أرز مغسول.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

عصير طماطم.

شبت وبقدونس وكزبرة.

معجون طماطم.

طريقة التحضير: