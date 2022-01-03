طريقة عمل الآيس كوفي في البيت 2022 بالكراميل واللبن.. في 5 دقائق وتكلفة بسيطة

طريقة عمل الآيس كوفي في البيت 2022 بالكراميل واللبن. فهو المشروب الذي يعشقه الكثير من الشباب لمذاقه المميز. ويشترونه بأسعار غالية من المحلات الشهيرة لتحضيره والأمر الذي يجعلهم بحيرة بين سعره وحبهم لتناوله. على الرغم من أن طريقة عمل آيس كوفي بارد في البيت سهلة وبسيطة ولا تأخذ سواء دقائق معدودة. فضلا عن إنه يمكن تحضيره كمشروب مميز للضيوف. وتستطيعون تنفيذ طريقة عمل الايس كوفي بالقهوة العادية أو سريعة الذوبان المتواجد لديك. وبالتالي يتزداد التساؤل عن طريقة عمل الآيس كوفي في البيت 2022 بالصور والفيديو حتى يسهل تنفيذها خطوة بخطوة لعشاق النسكافيه والقهوة.

طريقة عمل الآيس كوفي في البيت 2022

حددت طريقة عمل آيس كوفي بارد في البيت بخطوات بسيطة لعشاق تناول الآيس كوفي من خلال الخطوات الآتية:

2 ملعقة نسكافية.

مكعبات ثلج.

لبن ساقع.

2 ملعقة سكر أبيض.

قهوة سريعة الذوبان “نسكافيه”.

وضع النسكافيه في كوب مع السكر. خلطهم جيدًا حتى مرحلة الفوم. ضعي في كوب التقديم مكعبات الثلج. إضافة قهوة سريعة الذوبان إلى مكعبات الثلج. اللبن البارد إلى الكوب المحتوي على القهوة والثلج. إضافة فوم النسكافية وقدميه.

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ملعقتين قهوة

ملعقتين سكر، أو حسب الرغبة

معلقتين ماء

كوب حليب بارد

مكعبات ثلج

خلط القهوة مع الماء، والسكر، جيدًا.

تحضير كوب من الحليب البارد.

إضافة نصف كريمة القهوة الناعمة الهشة.

قلبي جيدًا حتى يتغير لون الحليب.

وضع النصف الآخر من كريمة القهوة، على الوجه.

وضع الكثير من مكعبات الثلج.

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بذلك تمت طريقة عمل الآيس كوفي في البيت 2022 بأكثر من نكهة وطريقة لمختلف “الشيفات” والخطوات مكتوبة بالتفصيل. حتى تستطيعون تنفيذها بسهولة وسرعة والاستمتاع بتناوله بأقل التكاليف في المنزل خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الحياة المعيشية وكثرة المتطلبات، مما يجعل تحضير مثل هذه المشروبات سهله ورخيصة وسريعة التحضير لكل أم بيت.