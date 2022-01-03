محاشي الشتاء المفضلة طريقة عمل الكوسة المحشية بخلطة أرز خطيرة بطعم شهي

المحاشي من الأطباق الرئيسية التي تقدم على الموائد في المناسبات والعطلات وفي فصل الشتاء نحتاج إلى عمله بشكل مستمر على الأقل مرة واحدة أسبوعيا للشعور بالدفء ومد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل محشي الكوسه بكل سهولة وبمكونات موجودة في البيت فتابعونا.

طريقة عمل كوسه محشي

المكونات:

كيلو كوسا صغيرة.

ثلاثة أرباع كوب أرز.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

بصلة مفرومة ناعم.

200 جرام لحمة مفرومة.

4 فصوص ثوم.

2 حبة طماطم مفرومة ناعم.

معجون طماطم.

نعناع مجفف.

طريقة التحضير:

نغسل الأرز جيدا تحت الماء الجاري ويترك منقوع لمدة 20 دقيقة خلال هذه الفترة نقوم بتقوير الكوسا بالطريقة المعتادة. وعاء كبير نضع بداخله الأرز مع البصل واللحم ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وباقي البهارات ونقلب حتى تختلط المكونات. نحضر المرقة عن طريق تحضير وضع معجون الطماطم مع الطماطم المفرومة والملح والفلفل الأسود ويترك على النار حتى الغليان. نحشي الكوسا وترص في وعاء مناسب ثم ترفع على النار بعد إضافة المرقة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج بعد ذلك نجهز الطشة. وهي عبارة عن ثوم مفروم يشوح على النار في القليل من الزيت مع النعناع ثم يضاف على وجه الكوسا وتقدم.

طريقة عمل محشي الكوسا بالأرز

المكونات:

2 كيلو كوسا.

نصف كيلو أرز مصري.

2 حبة بصل مفروم.

3 فصوص ثوم مفروم.

عصير طماطم.

معجون صلصة.

ملح وفلفل أسود.

بقدونس مفروم.

شبت مفروم.

كزبرة خضراء مفرومة.

بهارات مشكلة.

طريقة التحضير: