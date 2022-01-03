لازم تجربيها.. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت وأسرار نجاحها 100% بمكونات إقتصادية

يعتبر الكريب من أنواع الفطائر الرقيقة، وهو من الأطباق الفرنسية الشهيرة والمنتشر في العديد من دول العالم ويمكنك تقديمه كوجبة أساسية في اليوم, وذلك لسهولة تحضيره وإعدادة وله الكثير من المحبين لبساطة تحضيرة تجعله في المقام الاول عند التفكير في أي اكلة سهلة وبسيطة يكفي فقط تحضير العجينة وكل ما تحتاجه الأن هو مجموعة متنوعة من الحشوات والإضافات، ويمكنك التنويع فية بين حادق وحلو ، فقط قومي بتغيير حشوة الكريب للحصول على نوع مختلف تمامًا عن الآخر، يمكنك تقديمه مع بعض المقبلات الخفيفة أو بعض البروتينات المشوية مثل الدجاج أو اللحم أو طبق من الحساء الساخن، كما يمكنك تقديمه مع بعض السلطات مثل السلطة الخضراء أو سلطة الكولوسلو أو سلطة الحمص مع مشروبك المفضل.

كيفية صنع الكريب الحادق:

سنوضح لك الآن كيفية تحضير الكريب بطريقة سهلة وبأقل تكلفة:

• المكونات :

– ملعقتان كبيرتان من زبدة.

– بيضتان.

– نصف كوب حليب.

– ربع ملعقة صغيرة من ملح.

– نصف كوب ماء.

اخلطي الدقيق والبيض في الوعاء جيدًا.

-تدريجيًا وببطء صب الماء والحليب في الخليط.

-الآن أضف الملح والزبدة.

– نضع المقلاة على النار لتسخينها مع دهنها بقليل من الزيت، ثم نضيف حوالي ربع الخليط تدريجياً ووزعيها جيداً.

– اتركي المزيج في المقلاة على النار لبعض الوقت حتى تظهر بعض الفقاعات، ثم اقلبها على الجانب الآخر.

– افردي باقي العجين بنفس الطريقة حتى تحصلي على العدد المطلوب.

– يمكنك إضافة أي حشوات تفضلينها داخل الكريب.

• طريقة تحضير الكريب:طريقة صنع الكريب الحلو:

• المكونات:

– كأس من الحليب.

– كوب دقيق.

– 2 كوب سمن.

– 3 ملاعق كبيرة سكر.

– بيضتان.

• كيفية التحضير :