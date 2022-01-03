بكيلو من الباذنجان حضري المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

المسقعة باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات السريعة المشهورة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات الرئيسية التي تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وتبحث دائماً الأمهات على وجبات سهلة ومغذية لعائلتها، وتعتبر من الوجبات التي تعمل على تدفئة المعدة، وتحتوي هذه الوجبة على الباذنجان الذي يعمل على علاج الانيميا بدرجة كبيرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة
تتكون المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-
- كيلو من الباذنجان الرومي.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبة بصل كبيرة الحجم.
- ٣ فصوص من الثوم المهروس.
- ٢ كوب كبير من عصير الطماطم.
- كوب من الزيت القلي.
- ٢ ملعقة متوسطة من السمن.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٣ حبات من الفلفل الاخضر الرومي.
- رشة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
سوف نتعرف على طريقة تحضير المسقعة اللذيذة في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- نحضر مقلاة ونضع بها كمية من الزيت النباتي ونضعه على نار متوسطة حتى يسخن وتقطيع الباذنجان الي حلقات ونضعه في الزيت.
- نصفي الباذنجان من الزيت جيداً ونضعه في طبق نظيف.
- نقوم بقلي الفلفل الأخضر ونصفيها من الزيت جيداً ونضع على الباذنجان ونقوم برش القليل من الملح عليه.
- تحضير طاسة ونضع بها السمن والبصل ونقلب جيداً حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نضيف اللحمة والبهارات والفلفل الأسود ونقلب جيداً.
- لتحضير الطماطم نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها زيت ونضعها على النار ونضع عليها الثوم ونقلب ونضع عصير الطماطم.
- نرص حلقات الباذنجان والفلفل ونضع اللحمة المفرومة ثم نسكب باقي عصير الطماطم إليه.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية حتي تسخن جيداً.
- ندخل صينية المسقعة في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتتحمر.
- نخرج الصينية من الفرن ونضعها على السفرة بجانب الخبز والسلطات بالهنا والشفا.
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المسقعة باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات السريعة المشهورة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات الرئيسية التي تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وتبحث دائماً الأمهات على وجبات سهلة ومغذية لعائلتها، وتعتبر من الوجبات التي تعمل على تدفئة المعدة، وتحتوي هذه الوجبة على الباذنجان الذي يعمل على علاج الانيميا بدرجة كبيرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة
تتكون المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-
- كيلو من الباذنجان الرومي.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبة بصل كبيرة الحجم.
- ٣ فصوص من الثوم المهروس.
- ٢ كوب كبير من عصير الطماطم.
- كوب من الزيت القلي.
- ٢ ملعقة متوسطة من السمن.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٣ حبات من الفلفل الاخضر الرومي.
- رشة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
سوف نتعرف على طريقة تحضير المسقعة اللذيذة في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- نحضر مقلاة ونضع بها كمية من الزيت النباتي ونضعه على نار متوسطة حتى يسخن وتقطيع الباذنجان الي حلقات ونضعه في الزيت.
- نصفي الباذنجان من الزيت جيداً ونضعه في طبق نظيف.
- نقوم بقلي الفلفل الأخضر ونصفيها من الزيت جيداً ونضع على الباذنجان ونقوم برش القليل من الملح عليه.
- تحضير طاسة ونضع بها السمن والبصل ونقلب جيداً حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نضيف اللحمة والبهارات والفلفل الأسود ونقلب جيداً.
- لتحضير الطماطم نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها زيت ونضعها على النار ونضع عليها الثوم ونقلب ونضع عصير الطماطم.
- نرص حلقات الباذنجان والفلفل ونضع اللحمة المفرومة ثم نسكب باقي عصير الطماطم إليه.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية حتي تسخن جيداً.
- ندخل صينية المسقعة في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتتحمر.
- نخرج الصينية من الفرن ونضعها على السفرة بجانب الخبز والسلطات بالهنا والشفا.