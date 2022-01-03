بكيلو من الباذنجان حضري المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

المسقعة باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات السريعة المشهورة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات الرئيسية التي تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وتبحث دائماً الأمهات على وجبات سهلة ومغذية لعائلتها، وتعتبر من الوجبات التي تعمل على تدفئة المعدة، وتحتوي هذه الوجبة على الباذنجان الذي يعمل على علاج الانيميا بدرجة كبيرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة

تتكون المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

كيلو من الباذنجان الرومي.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة بصل كبيرة الحجم.

٣ فصوص من الثوم المهروس.

٢ كوب كبير من عصير الطماطم.

كوب من الزيت القلي.

٢ ملعقة متوسطة من السمن.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٣ حبات من الفلفل الاخضر الرومي.

رشة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المسقعة اللذيذة في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-