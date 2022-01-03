زيت النعناع اقوي مقاوم طبيعي للصلع الوراثي أيا كان درجته و تكثيف الشعر بسرعة البرق

فوائد زيت النعناع لكل أنواع البشرة، زيت النعناع هو نوع من أنواع الزيوت العطرية المستخرجة من أوراق النعناع، وللنعناع استخدامات وخصائص كثيرة ومتنوعة، فهو يستخدم في المشروبات الأكلات وصناعة معجون الأسنان و غسولا الفم، و يستخدم كمشروب أساسي مع الشاي، يحتوي زيت النعناع على مكونات غنية بالفوائد الصحية للبشرة، فهو يعمل على إعادة البشرة إلى طبيعتها لتكون خالية من الزيوت ويساعد البشرة على إزالة البقع السوداء من الوجه، وتفتيح البشرة من الشوائب والجراثيم داخل المسام، ويتميز النعناع برائحة زكية وإمكانية كبيرة على منح التبريد والانتعاش للبشرة، ويحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، وأهمها أوميجا 3، والحديد، والكلسيوم، والمغنيسيوم، والفيتامينات، فهو يوفر للجسم الكثير من الفوائد الصحية والجمالية.

لزيت النعناع فوائد كثيرة للبشرة بجميع أنواعها، فهو منظف ومطهر جيد للبشرة والوجه، فهو يعمل على تنظيف البشرة بعمق وتطهيرها من الأوساخ.

ويعمل على تنظيف مسام البشرة.

يعمل على إزالة الزيوت والدهون والجراثيم التي تحتوي عليها البشرة وينظفها.

يعمل على تقليل حب الشباب في البشرة الدهنية فله القدرة على التحكم في الإفرازات الدهنية الزائدة.

يعمل زيت النعناع على تنظيف مسام البشرة من الزيوت والدهون مما يتركها طبيعية وناعمة.

يعمل زيت النعناع على تقشير البشرة الدهنية وإزالة خلايا الجلد الميت بها.

يعمل أيضا زيت النعناع على إزالة البقع السوداء من الوجه والشوائب الضارة بالبشرة.

يعمل النعناع على تفتيح لون البشرة وزيادة نضارتها.

يستخدم زيت النعناع كزيت من أنواع زيوت التدليك فهو يعمل على الاسترخاء.

لزيت النعناع تأثير مخدر على الجلد الأمر الذي قد يكون مفيد في الحد من تهيج الجلد.

يعمل زيت النعناع على تفتيح الأماكن الداكنة في محيط العين والحفاظ على العيون الحساسة وإزالة الهالات السوداء في محيط العين.

العسل مع عشبه النعناع: امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع أوراق النعناع المفروم، ثم أضيفي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة، اغسلي وجهك بالماء الفاتر ولاحظي الفرق.

خلطة أوراق النعناع وزيت النعناع: نظرا للفوائد الكثيرة لنبات النعناع فيمكن عمل ماسك للبشرة من أوراق النعناع فقط بدون أي إضافات، فيعمل على تحسن البشرة، أو اخلطي بعض أوراق النعناع إلى الماء وعمل عصير النعناع، ضعيه على البشرة والمناطق الداكنة المحيطة بالعين، وذلك للتخلص من الانتفاخ حول العين.

خلطة عصير الليمون مع النعناع: قومى بعمل كوب من عصير الليمون، ثم أضيفي إليه بعض من أوراق النعناع، ثم ضعي هذا الخليط المكون من عصير الليمون و أوراق النعناع على البشرة، واتركيه يعمل على الوجه لمدة 15 دقيقة، وسوف تلاحظين فرقا كبيرا في محيط العينين والوجه.

ولتنعيم البشرة الدهنية،قم بخلط كمية مناسبة من الماء، مع القليل من خل التفاح، و حوالي 30 قطرة من زيت النعناع، وتعبئة الخليط في زجاجة تحتوي على رشاش، ورشه على البشرة بانتظام، سوف تلاحظين الفرق والحصول على بشرة ناعمة ونقية وخالية من الشوائب.

فوائد زيت النعناع للبشرةخلطات طبيعية من فوائد زيت النعناع

وهذه الخلطات الطبيعية المكونة من نبات النعناع، سواء كان أوراق أو زيت، تكون وصفات فعالة، تعمل على تحسين البشرة من بقع الوجه السوداء والتخلص من الهالات السوداء، وتعمل كمنظف جيد للبشرة، ويمكن عمل هذه الخلطات والوصفات بالمنزل بتكلفة بسيطة وسهلة ومفيدة، وذلك لجعل البشرة تبدو أكثر حيوية ونضارة.

فوائد زيت النعناع للشعر