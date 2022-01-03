بزيت القرنفل اعملي خلطة القرنفل وزيت جوز الهند لكثافة الشعر ومنع تساقطه

تعد خلطة القرنفل وزيت جوز الهند من الخلطات المعروفة التي تعمل على زيادة كثافة الشعر كما يمنع تساقطه، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير هذه الخلطة بسهولة في المنزل، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لزيادة كثافة الشعر ومنع تساقطه بعيدا عن استخدام المواد الكيماوية التي تؤدي إلى تلف الشعر، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات طبيعية وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ويعرف عن الشعر بأنه زينة المرأة ويجب الاهتمام به دائما، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة القرنفل لكثافة الشعر بمكونات طبيعية في المنزل.

فوائد القرنفل للشعر

هناك عدة فوائد للقرنفل على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعمل على حماية الرأس من الصلع وتجديد الشعر ونموه كما يعمل على منع تساقط الشعر. يعطي رائحة جميلة للشعر كما ينشط الدورة الدموية لفروة الرأس بشكل كبير. يعمل على زيادة تدفق الدم في بصيلات الشعر كما يمنع ظهور قشرة الشعر. يمنح الشعر الحيوية واللمعان ويعطيه النعومة المطلوبة.

مكونات عمل خلطة زيت القرنفل للشعر

تتكون خلطة زيت القرنفل للشعر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

قطرات من زيت القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة القرنفل للشعر يجب إتباع هذه الخطوات وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط قطرات زيت القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم جيداً حتى يمزج الخليط.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق خلطة زيت القرنفل للشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-