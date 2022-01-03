بدون ألم.. وصفة النشا لـ إزالة الشعر من الجسم والأماكن الحساسة

إن وصفة التخلص من شعر الوجه بشكل نهائي من خلال النشا فعالة جدا لجميع النساء التي تقوم برفض استخدام المواد الكيميائية التي تكون ضارة على الجسم والتي توجد في العديد من وسائل التخلص من الشعر، وذلك بسبب أن قناة النشا او كما يسمى الطحين الدقيق من أهم وأفضل الوسائل الطبيعية في التخلص من الشعر في الكثير من البلاد، ومن أهمها دولة الهند، حيي انه يقوم بإزالة الشعر بشكل سريع وسهل ومن غير الإحساس بالألم، كما أن التخلص من الشعر عن طريق النشا سواء كان في الأماكن الحساسة أو الوجه يمنع نمو الشعر مرة أخرى لمدة طويلة للغاية، ولهذا فإن في هذا المقال سوف نعمل على تقديم إلى جميع النساء والفتيات كيفية استعمال النشا في وصفات طبيعية من أجل التخلص من الشعر الزائد بكل سهولة ومنع ظهوره لفترات طويلة للغاية.

إن خلطة النشا والسكر وبياض البيض تقوم بالعمل على التخلص من شعر الوجه نهائيًا بكل سهولة، كما أنها لا تقوم بنفس فاعلية الخلطات الهندية الخاصة بإزالة الشعر ولكنها سوف تقوم باستيفاء الغرض لفترة طويلة :-

المكونات

نشا ذرة.

بياض بيض.

سكر.

طريقة التحضير

يتم مزج ملعقة صغيرة تحتوي على سكر ونصف ملعقة تحتوي على النشا مع بياض البيض بشكل جيد في إناء.

يتم دهان الخلطة على هيئة حركات دائرية على شعر الوجه ويكون في اتجاه نمو الشعر.

يتم الاسترخاء و يترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.

يتم تقشير الخليط من على الوجه من خلال قطعة قماش حتى تزول تمامًا.

يتم غسل الوجه بالماء البارد حتى يتم إغلاق المسام.

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عزيزتي المرأة نعلم أن عميلة نزع الشعر من الجسم من العمليات الصعبة التي تؤلم الجلد، ولكن مع وصفتنا سوف تحظى بطريقة سهلة الاستعمال بدون أي ألام ولكن في حالة وجود أي حساسية تجاه تلك الوصفة يجب عليك التوقف عن استخدامها على الفور، واستخدمي وصفة أخرى يمكن من خلال الحصول على أفضل النتائج.