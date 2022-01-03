طريقة عمل باذنجان محشي بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم ومذاق لذيذ

الباذنجان المحشي من الأطباق المفضلة لدي الكثير من الناس خاصة في العزومات وتوجد أنواع مختلفة من الباذنجان مثل الرومي أو الأبيض أو الأسود أو البنفسجي، ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم ومنها الحديد والفيتامينات وغيرها ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان بكل سهولة في البيت فتابعونا.

طريقة عمل باذنجان محشي

المكونات:

2 كيلو باذنجان.

كيلو أرز مصري.

4 أكواب عصير طماطم.

3 بصلات مفرومة.

4 أكواب مرقة.

نصف كوب كزبرة خضراء مقطعة.

نصف كوب شبت.

نصف كوب بقدونس.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

مكعب مرقة.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

طريقة التحضير:

نرفع وعاء على النار ونضيف إليه كمية مناسبة من الزيت مع البصل ونتركه حتى يذبل ثم نضيف الصلصة مع عصير الطماطم. ومكعب المرقة ونقلب المكونات لكي تتجانس ويترك على النار لمدة 5 دقائق حتى تغلي نحضر وعاء كبير ونضع الأرز. مع الشبت والبقدونس والكزبرة وأيضا خليط البصل والطماطم مع البهارات ونقلب جيدا للحصول على مزيج متجانس. نحشي الباذنجان بالطريقة المعتادة واحرصي على ترك عقلة من الأصبع لكي يتمدد الأرز بكل سهولة وينضج بشكل سريع. يرص الباذنجان في الوعاء مع المرقة ويترك حتى الغليان ثم يترك على نار متوسطة لكي ينضج تماما ويقدم وهو ساخن مع دجاج محمر وبالهنا والشفا.

طريقة عمل محشي الباذنجان التونسي

المكونات:

3 حبات من الباذنجان الرومي.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

3 أكواب ماء.

كوب ونصف أرز بسمتي مغسول.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم مفروم.

حبة طماطم كبيرة مقشرة ومفرومة.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب بقدونس طازج مفروم.

ملعقة كبيرة هريسة.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملح وفلفل أسود.

4 ملاعق زيت.

نصف ملعقة كركم.

نصف ملعقة بابريكا.

طريقة التحضير: