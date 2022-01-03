مولتن كيك باسهل طريقة بمكونات بسيطة مثل المطاعم أحلى حلى شتوي

مولتن كيك من أكثر الحلويات التي انتشرت واشتهرت بشكل ملحوظ جدًا في الأوقات الأخيرة في المطاعم والمحلات، وأصبح الجميع يقومون بالذهاب الى الكافيهات لتناوله، وهذا ما جعل جميع الأمهات و الفتيات يبحثن عن طريقة تحضيره من المنزل، حيث يختلف المولتن كيك عن الأنواع الأخرى من الكيكات من حيث القوام والطعم وكذلك الطريقة تختلف تماماً، ولذلك سنقدم لكم اسرار تحضيره لكى تحصلين على قوامه المميز وسر الشوكولاته الساخن السائحه من الداخل.

يتميز المولتن كيك بمكوناته البسيطة جداً الغير مكلفة كما أنها متوفرة في جميع المنازل، المكونات هي:

3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 معالق كبيرة من السكر الأبيض البودر.

ربع من الشوكلاته الخام ما يعادل 160 جرام.

نصف كوب من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

لكي تستطيعين الحصول على مولتن كيك مثل الكافيهات والمطاعم، لابد من تحضيرة بطريقته الصحيحة لكى تحصلي على الشوكولاته المذابة من الداخل و تسويته الكيك بشكل الصحيح، ولهذا سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضيره وهي: