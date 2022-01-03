مولتن كيك باسهل طريقة بمكونات بسيطة مثل المطاعم أحلى حلى شتوي

مولتن كيك من أكثر الحلويات التي انتشرت واشتهرت بشكل ملحوظ جدًا في الأوقات الأخيرة في المطاعم والمحلات، وأصبح الجميع يقومون بالذهاب الى الكافيهات لتناوله، وهذا ما جعل جميع الأمهات و الفتيات يبحثن عن طريقة تحضيره من المنزل، حيث يختلف المولتن كيك عن الأنواع الأخرى من الكيكات من حيث القوام والطعم وكذلك الطريقة تختلف تماماً، ولذلك سنقدم لكم اسرار تحضيره لكى تحصلين على قوامه المميز وسر الشوكولاته الساخن السائحه من الداخل.مكونات المولتن كيك
يتميز المولتن كيك بمكوناته البسيطة جداً الغير مكلفة كما أنها متوفرة في جميع المنازل، المكونات هي:
- 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 3 معالق كبيرة من السكر الأبيض البودر.
- ربع من الشوكلاته الخام ما يعادل 160 جرام.
- نصف كوب من الزبدة.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- رشة ملح.
لكي تستطيعين الحصول على مولتن كيك مثل الكافيهات والمطاعم، لابد من تحضيرة بطريقته الصحيحة لكى تحصلي على الشوكولاته المذابة من الداخل و تسويته الكيك بشكل الصحيح، ولهذا سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضيره وهي:
- أولاً نحرص على شراء الشوكولاته تكن نوع جيد لكى تحصلين على طعم مميز ولكى تسيح داخل الكيك بشكل المطلوب.
- نقوم ببشر مكعبات الشوكولاته أو تقطيعها قطع صغيرة لكي تذوب بشكل أسرع.
- ثم نقوم بوضع ربع كوب من الزبدة على النار حتى تسخن وتذوب نضيف الشوكولاتة عليها ونقلبها حتى يمتزجا وتذوب الشوكولاتة تمامًا.
- بعد ذلك نأتي بطبق كبير ونقوم بإضافة 3 حبات من البيض ثم نضيف الفانيليا ونقوم بضربهم بالمضرب اليدوي جيدًا.
- ثم نقوم باضافة خليط الزبدة بالشوكولاته على البيض، ونقوم بضربهم مع بعضهم بشكل جيد لكي يمتزجا.
- بعد ذلك نقوم بنخل 2 معلقة كبيرة من الدقيق ونقوم بإضافته على الخليط مع إضافة رشة من الملح.
- نخلط جميع المكونات بشكل جيد.
- نأتي بقالب المولتن كيك ولابد أن يكون غير قابل للالتصاق، نوزع 2 ملعقة كبيرة من الزيت داخل القالب لكى نضمن عدم التصاق المولتن كيك.
- نسكب الكيك داخل القالب ثم نضعه في الفرن لمدة 15 دقيقة فقط.
- ستلاحظين أن جوانب الكيك تم تماسكها واستوت ومن النصف سائلة بعض الشيء هذه هي التسوية الصحيحة.
- نقوم بقلبها في طبق التقديم وتقدم وهي ساخنة لكي تستمتعين بالشوكولاتة وهى سائحة وبالصحة والهنا.
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مولتن كيك من أكثر الحلويات التي انتشرت واشتهرت بشكل ملحوظ جدًا في الأوقات الأخيرة في المطاعم والمحلات، وأصبح الجميع يقومون بالذهاب الى الكافيهات لتناوله، وهذا ما جعل جميع الأمهات و الفتيات يبحثن عن طريقة تحضيره من المنزل، حيث يختلف المولتن كيك عن الأنواع الأخرى من الكيكات من حيث القوام والطعم وكذلك الطريقة تختلف تماماً، ولذلك سنقدم لكم اسرار تحضيره لكى تحصلين على قوامه المميز وسر الشوكولاته الساخن السائحه من الداخل.مكونات المولتن كيك
يتميز المولتن كيك بمكوناته البسيطة جداً الغير مكلفة كما أنها متوفرة في جميع المنازل، المكونات هي:
- 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 3 معالق كبيرة من السكر الأبيض البودر.
- ربع من الشوكلاته الخام ما يعادل 160 جرام.
- نصف كوب من الزبدة.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- رشة ملح.
لكي تستطيعين الحصول على مولتن كيك مثل الكافيهات والمطاعم، لابد من تحضيرة بطريقته الصحيحة لكى تحصلي على الشوكولاته المذابة من الداخل و تسويته الكيك بشكل الصحيح، ولهذا سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضيره وهي:
- أولاً نحرص على شراء الشوكولاته تكن نوع جيد لكى تحصلين على طعم مميز ولكى تسيح داخل الكيك بشكل المطلوب.
- نقوم ببشر مكعبات الشوكولاته أو تقطيعها قطع صغيرة لكي تذوب بشكل أسرع.
- ثم نقوم بوضع ربع كوب من الزبدة على النار حتى تسخن وتذوب نضيف الشوكولاتة عليها ونقلبها حتى يمتزجا وتذوب الشوكولاتة تمامًا.
- بعد ذلك نأتي بطبق كبير ونقوم بإضافة 3 حبات من البيض ثم نضيف الفانيليا ونقوم بضربهم بالمضرب اليدوي جيدًا.
- ثم نقوم باضافة خليط الزبدة بالشوكولاته على البيض، ونقوم بضربهم مع بعضهم بشكل جيد لكي يمتزجا.
- بعد ذلك نقوم بنخل 2 معلقة كبيرة من الدقيق ونقوم بإضافته على الخليط مع إضافة رشة من الملح.
- نخلط جميع المكونات بشكل جيد.
- نأتي بقالب المولتن كيك ولابد أن يكون غير قابل للالتصاق، نوزع 2 ملعقة كبيرة من الزيت داخل القالب لكى نضمن عدم التصاق المولتن كيك.
- نسكب الكيك داخل القالب ثم نضعه في الفرن لمدة 15 دقيقة فقط.
- ستلاحظين أن جوانب الكيك تم تماسكها واستوت ومن النصف سائلة بعض الشيء هذه هي التسوية الصحيحة.
- نقوم بقلبها في طبق التقديم وتقدم وهي ساخنة لكي تستمتعين بالشوكولاتة وهى سائحة وبالصحة والهنا.