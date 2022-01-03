مش هتشتريها من برة تاني.. بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية عجينة هشة وطرية والطعم لذيذ ورائع

دول شرق البحر الابيض المتوسط هي الاصل في إعداد البيتزا مثل اليونان وتركيا, تنقسم البيتزا إلى ثلاثة. الأول هو البيتزا مع العجينة الرقيقة والكثير من الإضافات التي تصنعها أمهاتنا حتى لا نتوقف عن تناول البيتزا في الخارج ، حيث لا غنى عن بيتزا الوجبات السريعة لمنازل الطلاب وليالي الأفلام ولحظات المتعة. ، نحن نضع البيتزا الخاصة بأمهاتنا في مكان خاص في قلوبنا ، ولكن اليوم نقدم لك نصائح رائعة لإعداد طريقة رائعة لصنع البيتزا ، احتفظ بهذه الأسرار في ذهنك وفي ركن من كتاب وصفاتك. إذا كانت عجينة البيتزا جيدة ، فإن المكونات الموجودة عليها تكملها فقط. أفضل عجينة بيتزا ليست منتفخة جدًا ولا سميكة جدًا لنشمر عن سواعدنا، اليوم نحول المنزل إلى فرن بيتزا ، لصنع عجينة بيتزا رائعة !

طريقة عمل البيتزا

المكونات:

– أربعة أكواب ونصف من الطحين.

– وعاء زبادي. – ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

– نصف كوب زيت زيتون.

– ربع كوب زعتر وزيت زيتون.

– ملعقة كبيرة سماق وخميرة فورية.

– ملعقتان صغيرتان من الملح. ملعقة صغيرة من الزعتر الأخضر المجفف والسكر.

نضع السكر والملح وأربعة أكواب من الدقيق والخميرة في وعاء الخلاط ،

نضعهم في خلاط العجين ونشغل الخلاط على سرعة منخفضة لبضع ثوان حتى تمتزج المكونات. _نضيف الزعتر والزيت والحليب ونعجن المكونات على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين ،

ثم نضيف الماء ونعجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسلسة ،

إذا كانت العجينة طرية نضيف الدقيق المتبقي.

توضع العجينة على طبق مدهون ، وتُغطى بقطعة من غلاف بلاستيكي وتترك في مكان دافئ حتى تتضاعف.

خذي صينية قصيرة الجوانب وادهنها بالكثير من الزيت ،

ثم خذ العجينة على الصينية وافردها لتغطية قاع الصينية بأطراف أصابعك.

غطي البيتزا بغشاء بلاستيكي ، اتركيها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها ، ثم اضغطي عليها بأطراف أصابعك ، ثم رشيها بالسماق والزيت والزعتر. ضعي الشواية في منتصف الفرن وسخني الفرن على مائة وثمانين درجة مئوية.

اخبزي البيتزا لمدة عشرين دقيقة وقدميها.

طريقة التحضير: