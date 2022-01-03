طريقة عمل السمبوسة بحشوة البطاطس الحارة بالتوابل المتنوعة الرائعة

طريقة تحضير السمبوسة بحشوة البطاطس الحارة، وتعد من أشهر أنواع المعجنات التى يقبل على تناولها معظم الناس وتقوم كثير من الأمهات بإعدادها بشكل جميل يلفت الأنظار سواء كان النوع الحادق أو الحلو منها، وتختلف طريقة حشوتها من وصفة لأخرى حيث يمكن حشوها بالجبنة أو اللحمة المفرومة أو البطاطس، وهذه الوجبة تحتوي على مجموعة من المكونات المختلفة التي لا غني عنها في الجسم مثل الثوم والزنجبيل والكركم وغيرهم، والآن سوف نتعرف على مكونات عمل السمبوسة بحشوة البطاطس الحارة بالتفصيل وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة.

مكونات عمل السمبوسة بحشوة البطاطس الحارة

تعتبر مكونات عمل السمبوسة بحشوة البطاطس الحارة من المكونات البسيطة التي تتوفر في معظم الأماكن فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

عجينة السمبوسة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المهروس.

٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

٣ حبات من البطاطس المسلوقة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

حبة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البصل مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف كوب من البسلة المسلوقة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

عصير ليمون ( ملعقة كبيرة ).

نصف ملعقة صغيرة من الكمون الحب.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير السمبوسة بعدة حشوات مختلفة على حسب رغبة كل شخص حيث يمكن حشوها باللحمة أو بالجبنة أو بالبطاطس وهذه الطريقة كما يلي:-