طريقة عمل كرات الجبن المغذية باللبن الرائب للكبار والصغار

طريقة عمل كرات الجبن بعجينة اللبن الرائب التحفة، وهذه الكرات مغذية وشكلها جميل يجعل الكثير يقبل على أكلها سواء كان الصغار أو الكبار، وتتميز أيضاً بسرعة تحضيرها لذلك تقوم بتجهيزها كل سيدة دون عناء سواء كانت ربة منزل أو موظفة، كما أن تتميز مكوناتها بأنها اقتصادية ومتواجدة في كل مكان لذلك يقومون بتحضيرها باستمرار دون كسل أو تراجع، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل كرات الجبن وطريقة تحضيرها بكل بساطة ويسر من خلال موقع ثقفني الاخباري.مكونات عمل كرات الجبن
تعد كرات الجبن من الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها في أي وقت ممكن لذلك سوف نعرض على حضراتكم مكونات عملها وهي كما يلي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ربع كوب من اللبن الرائب.
- ماء فاتر ( كوب واحد منه ).
مكونات الحشوة
- نصف ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- حبة من البيض مخفوقة.
- ٣٠٠ جرام من الجبنة العكاوي.
نظراً لإقبال الناس الهائل على هذه الكرات سوف نتحدث بكل تفصيل عن خطوات طريقة تحضيرها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء للعجن وننخل به الدقيق ثم تقلب الخميرة الفورية والملح وحبة البركة به.
- ثم نضيف عليهم الزيت واللبن الرائب ونعجن ونسكب الماء الفاتر بالتدريج، ونعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجين بالكيس البلاستيك أو النايلون ونتركه لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.
- نحضر قالب الجبنة ونقطعه مكعبات متوسطة الحجم ثم نغسله بالماء ونصفيه حتى يصبح غير مالح.
- ثم نفتت هذه القطع ونضيف عليها حبة البركة ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نقوم بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة الحجم ونفردها بشكل دائري ثم نضع بداخلها قليل من حشوة الجبنة.
- نغلق هذه الكرات ونكورها برفق وتكرر هذه الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ندهن كل كرة بالبيض المخفوق ونرش عليها حبة البركة ثم نضعها في صينية مدهونة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى يصبح لون الكرات ذهبي.
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طريقة عمل كرات الجبن بعجينة اللبن الرائب التحفة، وهذه الكرات مغذية وشكلها جميل يجعل الكثير يقبل على أكلها سواء كان الصغار أو الكبار، وتتميز أيضاً بسرعة تحضيرها لذلك تقوم بتجهيزها كل سيدة دون عناء سواء كانت ربة منزل أو موظفة، كما أن تتميز مكوناتها بأنها اقتصادية ومتواجدة في كل مكان لذلك يقومون بتحضيرها باستمرار دون كسل أو تراجع، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل كرات الجبن وطريقة تحضيرها بكل بساطة ويسر من خلال موقع ثقفني الاخباري.مكونات عمل كرات الجبن
تعد كرات الجبن من الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها في أي وقت ممكن لذلك سوف نعرض على حضراتكم مكونات عملها وهي كما يلي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ربع كوب من اللبن الرائب.
- ماء فاتر ( كوب واحد منه ).
مكونات الحشوة
- نصف ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- حبة من البيض مخفوقة.
- ٣٠٠ جرام من الجبنة العكاوي.
نظراً لإقبال الناس الهائل على هذه الكرات سوف نتحدث بكل تفصيل عن خطوات طريقة تحضيرها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء للعجن وننخل به الدقيق ثم تقلب الخميرة الفورية والملح وحبة البركة به.
- ثم نضيف عليهم الزيت واللبن الرائب ونعجن ونسكب الماء الفاتر بالتدريج، ونعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجين بالكيس البلاستيك أو النايلون ونتركه لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.
- نحضر قالب الجبنة ونقطعه مكعبات متوسطة الحجم ثم نغسله بالماء ونصفيه حتى يصبح غير مالح.
- ثم نفتت هذه القطع ونضيف عليها حبة البركة ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نقوم بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة الحجم ونفردها بشكل دائري ثم نضع بداخلها قليل من حشوة الجبنة.
- نغلق هذه الكرات ونكورها برفق وتكرر هذه الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ندهن كل كرة بالبيض المخفوق ونرش عليها حبة البركة ثم نضعها في صينية مدهونة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى يصبح لون الكرات ذهبي.