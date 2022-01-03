طريقة عمل كرات الجبن المغذية باللبن الرائب للكبار والصغار

طريقة عمل كرات الجبن بعجينة اللبن الرائب التحفة، وهذه الكرات مغذية وشكلها جميل يجعل الكثير يقبل على أكلها سواء كان الصغار أو الكبار، وتتميز أيضاً بسرعة تحضيرها لذلك تقوم بتجهيزها كل سيدة دون عناء سواء كانت ربة منزل أو موظفة، كما أن تتميز مكوناتها بأنها اقتصادية ومتواجدة في كل مكان لذلك يقومون بتحضيرها باستمرار دون كسل أو تراجع، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل كرات الجبن وطريقة تحضيرها بكل بساطة ويسر من خلال موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل كرات الجبن

تعد كرات الجبن من الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها في أي وقت ممكن لذلك سوف نعرض على حضراتكم مكونات عملها وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ربع كوب من اللبن الرائب.

ماء فاتر ( كوب واحد منه ).

مكونات الحشوة

نصف ملعقة كبيرة من حبة البركة.

حبة من البيض مخفوقة.

٣٠٠ جرام من الجبنة العكاوي.

طريقة الإعداد والتحضير

نظراً لإقبال الناس الهائل على هذه الكرات سوف نتحدث بكل تفصيل عن خطوات طريقة تحضيرها وهي كما يلي:-