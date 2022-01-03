بخاخ حليب جوز الهند علاج سحري لتقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه

يعتبر بخاخ حليب جوز الهند من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر بعمق لترطيبه، ويحتوي علي العديد من الفوائد للشعر الجاف والمتقصف، كما أنه يعمل على تحفيز نمو الشعر بشكل أسرع، وتبحث النساء عن وصفات طبيعية للاهتمام بشعرها وتكون آمنة ولا تحتوي علي أي مواد كيميائية ضارة، ومن أفضل هذه الوصفات بخاخ حليب جوز الهند الطبيعي المغذي والمرطب وهو تركيبة مميزة تعيد إصلاح الشعر الجاف والمتقصف، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل بخاخ حليب جوز الهند لتقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه.

يتم تحضير الوصفة بمكونات طبيعية مفيدة للشعر، وهى كما يلي:-

ربع كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ثلاث نقط من زيت الورد.

خلطة حليب جوز الهند للشعر من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-

في الخلاط الكهربائي نضع ربع كوب من حليب جوز الهند، ربع كوب ماء، ملعقة صغيرة من زيت الخروع، ملعقة صغيرة من الجلسرين، ملعقة صغيرة من جل الصبار وثلاث نقط من زيت الورد. ثم نقوم بخفق جميع المكونات جيداً حتي نحصل على خليط متجانس، ثم نضع الخليط في بخاخ بلاستيك محكم الغلق. تدوم مدة الصلاحية 10 أيام بشرط الحفظ في الثلاجة، ويستخدم على الشعر يومياً قبل النوم ويترك حتي الصباح ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو. يمكنك استخدام الخلطة قبل الاستحمام بنصف ساعة وتركها على الشعر ثم غسل الشعر بالماء والشامبو.

فوائد حليب جوز الهند للشعر والبشرة

يتميز حليب جوز الهند بفوائده العديدة للبشرة والشعر، ومن أهمها ما يلي:-