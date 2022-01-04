بدون قلاية الزيت.. مكون سري ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية تعتبر أسهل الوصفات التي من الممكن أن تقوم بعملها ربات البيوت لأبنائهن، ولكن من المفضل ألا يتم الاعتماد على عمل تلك الوصفة من خلال الاستخدام الكثير والغزير للزيوت، حيث تعتبر الزيوت التي يتم استخدامها في القلي والإعداد البطاطس المقلية من أهم ما يجب أن نتوقف تماما عن اتباع طرق استخدامه لإعداد بعض الوجبات التي تتطلب القلي والتحمير والتي من بينها البطاطس المقلية، ولكن من الممكن أن نعتمد على وصفة ممتازة بمكونات بسيطة تمكننا من أن نقوم بالتحضير لأفضل الوصفات من البطاطس المقلية الصحية والتي تيسر كثيرا على ربة المنزل من حيث طريقة إعدادها ومكوناتها المستخدمة حيث أنها وصفة صحية للبطاطس المقلية لا غنى عنها في أي نظام غذائي صحي كوجبة لذيذة كما أنها تعد أيضا وجبة مشبعة.

طريقة تحضير البطاطس المقلية

لا غنى عن استعمال خضار البطاطس وبالأخص البطاطس التي يتم إعدادها من خلال القلي حيث أن الاستعمال للزيوت يجعل من البطاطس خضار ووجبة غير صحية على الإطلاق، لذا فقد حرصنا على أن نقدم لربات البيوت وصفة بطاطس مقلية ممتازة من الممكن عن طريقها أن نحصل على المزيد من الفوائد والفيتامينات، وإمداد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية، ومن خلل مكونات بسيطة نحصل على وصفة البطاطس المقلية الصحية المتميزة:

كيلو من البطاطس المقطعة إلى أصابع بالسمك المتوسط.

بهارات مشكلة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

ربع ملعقة من الزنجبيل والقرفة.

القليل من الدقيق الممزوج بالنشا.

ملعقة واحدة زيت زيتون.

القليل من الزعتر المجفف.

مكونات طريقة قلي البطاطس المقرمشةطريقة التحضير

التحضير يكون من خلال الاتباع للخطوات الآتية:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة.

يتم المزج ما بين أصابع البطاطس وكل التوابل والمكونات المتوفرة.

إضافة التوابل وملعقة الزيت مع التقليب.

البطاطس بعد ذلك تصبح جاهزة للطهي وستكون تسوية البطاطس من خلال الفرن.

بعد ذلك يتم استعمال الصاج الملائم لتسوية البطاطس ومن المفضل أن يتم التشغيل للشواية حتى تتم التسوية السريعة للبطاطس المقلية، ويتم وضعها في طبق تقديم.

فوائد تناول البطاطس

من أهم فوائد تناول البطاطس أنها تعمل علي تعزيز صحة القلب، حيث أنها تحتوي علي الألياف الغذائية والبوتاسيوم وتحتوي علي فيتامين a، كما أن من أهم فوائد البطاطس أنه يساعد في تقليل الإصابة بأمراض السرطان، كمان أنها تعمل علي تقليل الوزن في حالة الشوي أو السلق، كما أنها تساعد في ضبط مستوي ضغط الدم