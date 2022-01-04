“سهلة وسريعة”.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص chocolate cake أشهى من الجاهز هتنبهري بالطعم

طريقة عمل الكيكة الشوكلاتة ، تبحث الكثير من النساء عن طرق مختلفة لتقديم الكيك بأشكال مختلفة مثل طريقة الكيكة بالبرتقال والتي نذكرها بالتفصيل داخل المقال الموضح ، وذلك لحب الاطفال الدائم لوجود الحلويات في المنزل بشكل دائم، والتي يمكن تقديمها بأكثر من شكل وسوف نتعرف من خلال المقال على طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالصوص الذي بالفعل يعطي لها شكل رائع وطعم مميز.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص

كيكة لذيذة يمكنك تقديمها لاولادك ولكل ضيوفك في المنزل، يتم تحضيرها بمكونات غير مكلفة ويوجد وصفات كيك أخرى لا تحتاجين لشرائه جاهزة وهي الكيكة اليابانية الخفيفة، ولا تحتاج إلى مجهود وطريقة تحضيرها كالآتي:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

كوب من اللبن الحليب.

خمس ملاعق من كاكاو الشيكولاته.

أربع ملاعق من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

قطع شيكولاته مقطعة.

احضري وعاء فارغ.

انخلي به الدقيق، وأضيفي إليه البيكنج باودر، ورشة الملح.

اخلطي المكونات بملعقة حتى تتجانس.

احضري الخلاط الكهربائي.

أضيفي بداخله السمن، والسكر.

اخلطي المكونات جيدًا حتى يذاب السمن.

أضيفي إليه اللبن الحليب بعد ذلك بعد إذابة السكر.

أعيدي الخلط بشكل مستمر.

أضيفي إلى هذه المكونات الكاكاو.

اخلطي مرة أخرى.

صبي كوب من هذه الصوص فقط، وإحفظيه داخل الثلاجة.

أضيفي إلى باقي الخليط البيض والفانيليا.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس بشكل كامل مع بعض.

أضيفي إلى هذه الخليط الدقيق بشكل تدريجي الى هذه المكونات.

اخلطي بشكل تدريجي حتى تتكون عجينة الكيكة.

احضري قالب مناسب الحجم والارتفاع.

ادهني القالب بالزيت، ثم رشي القالب بدقيق حتى لا تحترق الكيكة من أسفل.

صبي الخليط داخل القالب.

ادخلي القالب في الفرن الذي تم تجهيزه على درجة حرارة ١٨٠درجة، في الرف الاوسط.

اتركي الكيكة حتى تنضج تمامًا وذلك لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيق.

اخرجي الكيكة بعد نضجها واختبار هذا النضج بخلة أسنان.

اخرجي الكيكة حتى تبرد تمامًا من الفرن.

أضيفي إليها صوص الشيكولاته الذي تم الاحتفاظ به داخل الثلاجة.

أضيفي قطع الشوكولاتة على الكيكة، ويتم تقطيعها .

مكونات عمل الكيكة بصوص الشوكولاتهتحضير كيكة الشيكولاتة سهلة وسريعة