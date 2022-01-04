جربيها فوراً..  أسرار عمل عجينة البرجر بالتتبيلة الخطيرة بطعم يجنن احلي من ماكدونالدز

البرجر من السهل القيام بعمله في المنزل حيث يعتبر من أفضل الوصفات التي يتم تحضيرها معتمدة على مكون رئيسي وهو مكون اللحم المفروم، ولكن لا بد من تعزيز لنكهته بتوابل بسيطة تعطي الحم المفروم بعد تمام تسويته نكهة البرجر المعروفة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل طريقة تساعد كل ربة منزل على أن تقوم بالتحضير السريع لوصفة البرجر المميزة والتي تعد أسرع وأطيب وصفات اللحم المفروم من حيث المذاق الذي يفضله كل الأشخاص من الكبار والصغار، وعبر ما يلي من الفقرات والسطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المقادير التي تيسر من عمل البرجر في المنزل.

مكونات إعداد البرجر في البيت

البجر من السهل جدا أن نقوم بعمل وصفته وتكون شبيهة بالبرجر الذي نقوم بإحضاره من المحلات، وتعتبر تلك الطريقة التي سنتعرف عليها من أسرع الطرق التي تساعد في الحصول على البرجر في المنزل مثل طريقة المحلات بل وأفضل نكهة منه، والمكونات نتطرق لها عبر ما يلي في السطور الآتية البرجر من الممكن أن نقوم بالتحضر السريع له في المنزل بالاستعانة بالمكونات الآتية:

كيلو من مكون اللحم المفروم.

توابل البرجر.

عدد بصلتين مبشورتين.

ملح وفلفل أسود.

ربع ملعقة من البيكينج باودر.

ملعقتان من البقسماط.

ربع كوب من فول الصويا.

طريقة تحضير البرجر في البيت

من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع للمكونات مع بعضها البعض ومن خلال اتباع خطوات بسيطة نذكرها على هذا النحو: