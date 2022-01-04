فوائد القهوة كوب واحد كل صباح هيغير حياتك وأنسب الأوقات لتناول القهوة

فوائد القهوة تعد القهوة من أقوى المشروبات المنبهة والمنشطة للذاكرة والغنية بالمعادن أيضا وهي ثاني أكثر السلع تداول في العالم بعد النفط الخام ، هناك اكتر من سبعين دولة تشتهر بزراعة حبوب البن وتعتبر البرازيل و اليمن وأثيوبيا من أشهر وأهم الدول المنتجة لحبوب البن عالميا وأجودها على الإطلاق وللقهوة فوائد كثيرة ولأفضل استفادة من القهوة هناك أيضا أنسب أوقات لتناولها .

فوائد القهوة

هناك فوائد عدة للقهوة والتي تعد مشروب يتشاركه الكثير من الشعوب والقبائل، مع اختلاف الأذواق و طريقة التحضير لتناولها أهم هذه الفوائد الأتي :

تعطي إحساس طبيعي بالشبع فمن المناسب جدا تناولها أثناء الحمية الغذائية لما تحتويه أيضا على سعرات حرارية قليلة جدا.

تخفيض السكري من النوع الثاني وذلك لأنها تعد مصدر غني بمضادات الأكسدة وذلك بشرب كوبين من القهوة يوميا.

تحسين الحالة المزاجية حيث أنها تعطي إحساس بالنشاط والتركيز بعد تناولها بحوالي عشرة دقائق فقط.

تنشيط عضلة القلب وتقويتها وتحسين الدورة الدموية.

تحسين مستوى الكوليسترول في الدم.

تساعد على إذابة دهون الكبد.

من المعروف أن شرب القهوة يساعد على زيادة التركيز مما يقلل خطر الإصابة بمرض الزها يمر.

حسب دراسة حديثة على مستهلكي القهوة بانتظام على المدى الطويل اتضح انهم أقل عرضه للإصابة بمض النقرس.

شرب القهوة بانتظام يقلل من ظهور أعراض الإصابة بمرض الربو أيضا.

كما يعد شربها بانتظام من أحد أسباب قلة الإصابة بأنواع معينة من السرطانات منها سرطان الثدي.

أنسب الأوقات لتناول القهوة

من أنسب الأوقات بعد الظهيرة وفي منتصف اليوم وقبل النوم بعدة ساعات لتجنب الأرق والاستيقاظ ليلا أو التوتر ولا يستحب تناولها على الريق لتجنب أي اضطرابات في المعدة فمن الأفضل بعد تناول الوجبات بساعة أو اكتر أو قبل الوجبات بنصف ساعة كنوع من الطقوس والعادات اليومية وذلك بمعدل متوسط كوب أو أو كوبين في اليوم والزيادة عن ذلك المعدل لا ضرر منها .