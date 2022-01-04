فوائد الثوم على الريق فص واحد لمدة 7 أيام هيغير حياتك وهيعالج معظم الأمراض

فوائد الثوم على الريق للتخسيس: تناوله بهذه الطريقة يذيب دهون البطن والأرداف خلال 7 أيام فقط، يعتبر الثوم واحد من الأطعمة التي تعمل على الحفاظ على الصحة، حيث يساعد الدورة الدموية والجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، فهو يعمل على تعزيز جهاز المناعة وخفض ضغط الدم، و يساعد أيضا على التخلص من السموم، وينصح به الخبراء بتناوله على الريق، ومن أهم فوائد تناول الثوم على الريق أهميته ودوره الفعال في إنقاص الوزن.

فوائد الثوم على الريق

حيث تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة الوزن الزائد والدهون المتراكمة وخاصة منطقة البطن، مما يسبب لهم الإحراج والانزعاج، فضلا عن المشاكل العديدة و الأضرار الصحية المختلفة ، ولذلك يساعد الثوم على القضاء على تلك المشكلة، فالثوم يحفز الهضم والشهية و يساعد على فقدان الوزن الزائد وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، وخاصة عند تناوله على الريق وقبل تناول وجبه الإفطار.

الثوم على الريق للتخسيس

أشارت الدراسات أن تناول الثوم كمكملات غذائية قد يساعد على إنقاص الوزن الزائد والقضاء على الدهون ألموجوده في منطقة البطن والخصر والأرداف، وذلك بجانب إتباع نظام غذائي صحي و ممارسة التمارين الرياضية المناسبة، يمكن أن يقلل الوزن ويقضى على دهون البطن و الخصر والأرداف، فيمكن تناول فص من الثوم مع عصير الليمون على الريق في الصباح، أو نقع فصوص الثوم في العسل الأبيض، ويمكن تناول فص ثوم مع ملعقة عسل في الصباح على معدة فارغة يوميا، أو يمكن تناول فص أو فصين من الثوم بدون تقطيع مع كوب كبير من الماء يوميا على الريق قبل تناول وجبة الإفطار، حيث يساعد ذلك على إنقاص الوزن الزائد وتفتيت الدهون المتراكمة في الجسم.

يعتبر الثوم عنصر غني بالفيتامينات والمعادن الهامة لجسم الإنسان، فلا يقتصر أهمية تناول الثوم على الرشاقة والجمال، ولكنه عنصر هام للصحة العامة والوقاية من أمراض كثيرة، فهو يمنع تكوين الجلطات في الدم.

ويساعد على خفض الإصابة بأمراض تصلب الشرايين والسكتة الدماغية.

ويعمل الثوم أيضا على خفض مستوى ضغط الدم، وخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

كما يعمل الثوم على تعزيز الجهاز المناعي وتقليل الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة.

يمنع تساقط الشعر وتسوس الأسنان.

وأشارت إحدى الدراسات أن تناول الثوم مرتين في الأسبوع على الأقل يعمل على انخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ويستخدم الثوم في علاج قرحة المعدة التهاب اللثة والفم.

ويحتوي الثوم على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على مقاومة ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد، والتي تحارب السموم الموجودة داخل الجسم وتعمل على طرد هذه السموم خارج الجسم.

ويساعد الثوم أيضا على خفض الإصابة بمرض الزهايمر.

فوائد الثوم الصحية