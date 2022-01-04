بسرعه الصاروخ نظفي البط والرومي من الريش الصغير والتخلص من ريحة الزفارة نهائيا في 5 دقائق

تعد طريقة تنظيف البط من الريش الصغير أهم من طريقة طهي البط نفسها، فالطيور والحيوانات أكثر عرضة لتراكم البكتيريا بداخلها أو على ريشها الخارجي والطبقة السطحية من جلدها، وعملية تنظيف الطيور والحيوانات لتحضيرها على الطعام من المهام الغير محببة لدى الأمهات وربات البيوت ولكن يجب تنظيفها بشكل سليم والتأكد من التخلص من أي ميكروبات أو جراثيم أو حتى سموم متراكمة عليها بالإضافة إلى التخلص من رائحة الزفارة الكريهة حتى لا تظهر بعد طهيها.

بسرعه الصاروخ نظفي البط والرومي من الريش الصغير

المكونات المستخدمة في التنظيف

نصف كوب كبير من الملح الخشن وآخر من الدقيق الأبيض.

ملعقتان من بيكربونات الصوديوم.

كوبان كبيران من الردة الخشنة.

امزجي كل المكونات مع بعضها جيدًا وضعي البطة على الخليط لمدة حوالي 15 دقيقة.

افركي البطة بالردة الخشنة برفق وادعكيها بالخل والدقيق والملح وستلاحظين أن الريش بدأ في التساقط وحده.

اغسلي البطة بالماء النقي وجففيه أو باستخدام المصفاة ضعيه عليه حتى يتخلص من أي قطرات ماء ثم ابدئي في تحضيره.

خطوات التنظيف بالمكونات السابقةنظفي البط والرومي باستخدام نار البوتاجاز

باستخدام البوتاجاز قومي باتباع الخطوات التالية للتخلص والقضاء على ريش البط الخارجي:-

من أكثر الطرق الشائعة لتنظيف البط وهي وضع البطة على نار البوتاجاز وتقلبها يمينًا ويسارًا حتى يصبح الريش هشًا ويسهل نزعه.

يجب الحرص على عدم رفع درجة حرارة النار حتى لا يحترق جلد البطة الخارجي وبعد ذلك انتفي الريس سيتساقط بسهولة واشطفيها بالماء وابدئي في طهيها.

تنظيف البط باستخدام الدقيق الأبيض والكربوناته

المكونات اللازمة لهذه الطريقة هي:-

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ملقعتان كبيرتان من الكربوناته (بيكربونات الصوديوم).

1\4 كوب من ملح الطعام.

قومي بخلط المكونات الثلاثة مع بعضها جيدًا حتى تتجانس ويصبحوا وكأنهم مكون واحد فقط.

رشي الخليط على البطة المراد تنظيفها بعد أن تقومي بغسلها جيدًا بالماء.

اتركي الخليط على البطة لمدة حوالي 30 دقيقة ثم افركيها بيديك مما يعمل على نزع الريش بكل سهولة.

اشطفي البطة مرة أخرى وجففيها وضعيها في وعاء الطهي.

خطوات الطريقة