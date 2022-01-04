الذ فطائر مقلية بالجبنة بأسرع طريقة صحية ولذيذة وأفضل من محلات المخبوزات

الفطائر المقلية بالجبنة من اشهي وأطعم المعجنات حيث تعتبر من اكثر الاكلات المحببة من قبل جميع الناس وبالخصوص الاطفال، وللفطائر المقلية طعم ونكهة لذيذة كما أن لها طرق واشكال عديدة ومن السهولة جدا عملها فى المنزل، كما ان جميع مقاديرها بسيطة وسهلة ومتوفرة فى اى منزل وكذلك قليلة التكلفة، كما أن للفطائر حشوات كثيرة حيث منها المالح او الحلو فتوجد فطائر محشية شيكولاته او مربى او سكر بودرة، وهناك فطائر محشية انواع من الجبن، او اللحمة المفرومة، او الفراخ المفرومة، او السجق، حيث يمكن تناول هذه الفطائر فى اى وجبة من الوجبات اليومية، كما أنها مناسبة للافطار والغداء والعشاء وتقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية .

ستة اكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

معلقتان كبيرتان من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من الزيت.

كوبان من الماء الدافى.

كمية من انواع مختلفة من الجبن.

زيتون اسود واخضر.

فلفل اخضر.

يتم تحضير طبق كبير وعميق ونضع فيه ستة اكواب من الدقيق، ورشة من الملح ثم نضع معلقان كبيرتان من الخميرة الفورية ونضيف معلقتان كبيرتان من السكر ثم ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر، ونخلط هذه المكونات جيدا باستخدام ملعقة لمزجهم مع بعض.

نضع ربع كوب من الزيت ثم نضيف كوب من الماء الدافى الى المكونات الجافة التى تم مزجها، ونقوم بعجن هذه المكونات باستخدام اليد ثم نضيف كوب اخر من الماء مع العجن المستمر ومن الممكن اضافة القليل من الدقيق اذا كانت العجينة تحتاج الى دقيق، ونستمر فى العجن لمدة عشرة دقائق تقريبا للحصول على عجينة طرية وناعمة.

نقوم بوضع غطاء على العجينة ونضعها فى مكان دافى ليساعدها على التخمير بشكل سريع، ونتركها لمدة ساعتين او اقل ليتم تخميرها وليذداد حجمها.

بعد التخمير يتم تقطيع العجينة الى كور متساوية الحجم ونتركها تختمر مرة اخرى، وبعد خمورها نقوم بفرد الكور لتصبح بشكل دائرى.

نحضر طبق لعمل خلطة الحشو وهى كمية من الجبنة الرومى والموتزريلا والشيدر وكمية من الزيتون الاخضر والاسود وايضا كمية من الفلفل الاخضر ونخلطهم جيدا.

بعد فرد كورة من العجين ويكون شكلها دائرية نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خلطة الجبن على العجينة، ثم نقوم بلفها على شكل كورة ويتم غلقها جيدا حتى لا يقع منها الحشو.

وبعد حشو جميع الكور بهذا الشكل نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت لقلى هذه الفطائر ونضعها على نار متوسطه، وعند تسخين الزيت جيدا نقوم بوضع الفطائر فى الزيت وتقليبها بشكل مستمر حتى تاخذ اللون الذهبى من جميع النواحى وبعد انتهاء الكمية يتم تقديمها ومن الافضل تناولها وهى ساخنة.

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