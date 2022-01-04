ضاع عمرنا واحنا بنشتري الجاهز.. البصل البودرة اعمليه بكل سهوله في المنزل افضل من الجاهز

موضوعنا اليوم عن طريقة عمل البصل البودرة حيث أنه لا توجد أكلة لا تحتوي على البصل أو الثوم فهما من أكثر التوابل التي نضعها في الأكلات لأنها تعطي الأكل مذاق خاص ولذيذ ويمكنك استخدامه في عمل الأطعمة للأشخاص التي لا تحب أن يظهر تكتلات في الطعام الذي تتناوله ويمكنك تحضير أطعمة لذيذة باستخدام بودرة البصل ويمكنك أيضًا شرائها من محلات العطارة التي تقوم ببيع التوابل والبهارات ولكن طريقة عملها في المنزل أفضل وأكثر ضمانًا.طريقة عمل البصل البودرة في المنزل
باستخدام 3 بصلات كبيرة الحجم يمكنك تحضير البصل البودرة باتباع الخطوات التالية:
- قومي بتقشير البصلات والتخلص من القشرة الخارجية وحتى القشرة الرقيقة الداخلية.
- بعد ذلك قطعي الثلاث بصلات إلى شرائح رفيعة سمكها حوالي 1 سم ثم ضعيها على ورق خبز في صينية مناسبة.
- أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة تصل إلى حوالي 170 درجة مئوية ثم احكمي غلق الباب.
- اتركي الصينية داخل الفرن حتى صبح ما بداخلها جاف كليًا واحرص على جفافها كليًا لأن تركها لينة أو طرية قد يتسبب في فشل الطريقة.
- الوقت الذي يستغرقه البصل في الجفاف يتناسب مع سمك الشريحة التي قمت بتقطيعها فكلما كان السمك رفيع جف أسرع.
- هناك بعض البصلات التي قد تجف أسرع من الأخرى وذلك لأنه قد يكون سمكها أرفع من الأخرى فيجب إخراج من تجف أولًا حتى لا يتم حرقها.
- بعد أن تتأكدي من جفاف كل كمية البصل المراد عملها بودرة أخرجيها من الفرن وضعيها جانبًا حتى تبرد قليلًا.
- وبعد ذلك قومي بوضعها كلها داخل الخلاط الكهربائي وشغلي الخلاط على درجة يمكنها طحن ما بداخلها وتصبح على هيئة بودرة ناعمة تمامًا واتركيها داخل الخلاط لعدة دقائق من 5 إلى 7 دقائق حتى لا تتطاير من الخلاط عند فتحه بشكل مفاجئ وتفسد رائحة المطبخ.
- بمجرد أن تثبت في أرض الخلاط أحضري برطمان زجاجي له غطاء محكم الغلق وضعي بداخله البودرة الخاصة بالبصل والتي يمكنك استخدامها في عمل صلصة البيتزا أو طهي اللحمة أو الفراخ اللذيذة.
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موضوعنا اليوم عن طريقة عمل البصل البودرة حيث أنه لا توجد أكلة لا تحتوي على البصل أو الثوم فهما من أكثر التوابل التي نضعها في الأكلات لأنها تعطي الأكل مذاق خاص ولذيذ ويمكنك استخدامه في عمل الأطعمة للأشخاص التي لا تحب أن يظهر تكتلات في الطعام الذي تتناوله ويمكنك تحضير أطعمة لذيذة باستخدام بودرة البصل ويمكنك أيضًا شرائها من محلات العطارة التي تقوم ببيع التوابل والبهارات ولكن طريقة عملها في المنزل أفضل وأكثر ضمانًا.طريقة عمل البصل البودرة في المنزل
باستخدام 3 بصلات كبيرة الحجم يمكنك تحضير البصل البودرة باتباع الخطوات التالية:
- قومي بتقشير البصلات والتخلص من القشرة الخارجية وحتى القشرة الرقيقة الداخلية.
- بعد ذلك قطعي الثلاث بصلات إلى شرائح رفيعة سمكها حوالي 1 سم ثم ضعيها على ورق خبز في صينية مناسبة.
- أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة تصل إلى حوالي 170 درجة مئوية ثم احكمي غلق الباب.
- اتركي الصينية داخل الفرن حتى صبح ما بداخلها جاف كليًا واحرص على جفافها كليًا لأن تركها لينة أو طرية قد يتسبب في فشل الطريقة.
- الوقت الذي يستغرقه البصل في الجفاف يتناسب مع سمك الشريحة التي قمت بتقطيعها فكلما كان السمك رفيع جف أسرع.
- هناك بعض البصلات التي قد تجف أسرع من الأخرى وذلك لأنه قد يكون سمكها أرفع من الأخرى فيجب إخراج من تجف أولًا حتى لا يتم حرقها.
- بعد أن تتأكدي من جفاف كل كمية البصل المراد عملها بودرة أخرجيها من الفرن وضعيها جانبًا حتى تبرد قليلًا.
- وبعد ذلك قومي بوضعها كلها داخل الخلاط الكهربائي وشغلي الخلاط على درجة يمكنها طحن ما بداخلها وتصبح على هيئة بودرة ناعمة تمامًا واتركيها داخل الخلاط لعدة دقائق من 5 إلى 7 دقائق حتى لا تتطاير من الخلاط عند فتحه بشكل مفاجئ وتفسد رائحة المطبخ.
- بمجرد أن تثبت في أرض الخلاط أحضري برطمان زجاجي له غطاء محكم الغلق وضعي بداخله البودرة الخاصة بالبصل والتي يمكنك استخدامها في عمل صلصة البيتزا أو طهي اللحمة أو الفراخ اللذيذة.