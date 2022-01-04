ضاع عمرنا واحنا بنشتري الجاهز.. البصل البودرة اعمليه بكل سهوله في المنزل افضل من الجاهز

موضوعنا اليوم عن طريقة عمل البصل البودرة حيث أنه لا توجد أكلة لا تحتوي على البصل أو الثوم فهما من أكثر التوابل التي نضعها في الأكلات لأنها تعطي الأكل مذاق خاص ولذيذ ويمكنك استخدامه في عمل الأطعمة للأشخاص التي لا تحب أن يظهر تكتلات في الطعام الذي تتناوله ويمكنك تحضير أطعمة لذيذة باستخدام بودرة البصل ويمكنك أيضًا شرائها من محلات العطارة التي تقوم ببيع التوابل والبهارات ولكن طريقة عملها في المنزل أفضل وأكثر ضمانًا.

طريقة عمل البصل البودرة في المنزل

باستخدام 3 بصلات كبيرة الحجم يمكنك تحضير البصل البودرة باتباع الخطوات التالية: