خلطات الفازلين المعجزة لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

يعد الفازلين أو كما يسمى جل البتروليوم من الوصفات التى لها نتائج سريعة فى إزالة الشعر الزائد من كامل الجسم فى أى منطقة، بما فى ذلك الوجه والإبط والعانه والساقين ، كما أنه يساعد فى تفتيح لون البشره يستخدم الفازلين فى العديد من الوصفات ، مثل كريمات البشرة ومزيلات العرق ، ويستخدم أيضا فى منتجات العناية بالشعر وتصفيفه، فهو لا يحتوى على أى مواد كيماوية ضارة ، تلجأ العديد من السيدات لإيجاد أفضل طريقة طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم بدون ألم ، فالفازلين هو الطريقة الأفضل لإزالة الشعر بدون ألم وبدون الحاجة لاستخدام أى من المستحضرات التى تضر البشرة ، الهدف الرئيسى من الفازلين هو الحفاظ على ترطيب البشرة الجافه والمتشققه، حيث يلجأ إلى استخدامه العديد من الأمهات للحفاظ على ترطيب منطقة الحفاض لدى أطفالهم.

مكونات وصفة إزالة الشعر الزائد بالفازلين

نقوم بإعداد هذه الوصفة بطريقتين بمكونات طبيعيه بسيطه :

المكونات :

ملعقه كبيرة من الفازلين

نصف ملعقة كبيرة من الكركم

3 معالق كبيرة من اللبن البودر

ملعقة كبيرة من الدقيق

اخلطي كلا من الكركم واللبن البودر والدقيق فى وعاء الخلط.

قومى بإضافة الفازلين إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى تحصلى على خليط متجانس.

ضعى الخليط على المنطقه التى تريدى إزالة الشعر الزائد منها فى إتجاه نمو الشعر واتركيها لمدة 10 دقائق على البشرة حتى تجف تماما.

قومى بإزالة الخليط فى الإتجاه المعاكس لنمو الشعر.

ثم قومى بغسل المنطقة التى ازلتى منها الشعر الزائد بالماء الفاتر ، وقومي بتنشيفها بفوطة قطنية.

خطوات تحضير هذه الوصفةإزالة الشعر الزائد نهائيا

المكونات:

ملعقة فازلين

ملعقة نشا

ملعقة ملح

ملعقة حمص بودر

ملعقة ليمون

ملعقة خل

خطوات تحضير هذه الوصفة :