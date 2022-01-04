هينور بشرتك.. حتى لو عمرك 60 سنة كولاجين طبيعي ضعيه على التجاعيد ستختفي نهائيا

هينور بشرتك.. حتى لو عمرك 60 سنة كولاجين طبيعي ضعيه على التجاعيد نقدم لكم اليوم طريقة إزالة التجاعيد بماء الورد وبعض الزيوت وآثار الشيب من على الوجه وإعادة الشباب إلى وجهك ولماء الورد فوائد عديدة ومتعددة، وتحب كل إمرأة أن تبقى صغيرة مهما مرّ بها الزمن، وهناك العديد من مستحضرات التجميل والمنتجات غالية الثمن التي يُقال أنها تزيل التجاعيد وتتخلص منها نهائيًا ولكنها قد تضر البشرة وتتسبب في مشاكل تحتاج المرأة الكثير من الوقت والجهد والمال لإصلاحها من جديد، وتعد وصفة ماء الورد والزيوت الطبيعية من أفضل وصفات تنعيم البشرة كما أنها تمد البشرة بالنضارة والإشراق.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كمية من الحليب المجفف في ملعقة واحدة كبيرة.

وملعقة من العسل الأبيض.

مقدار ملعقة واحدة من الطحين وأخرى من ماء الخيار.

قومي بإضافة المكونات مع بعضها البعض في وعاء واحد مناسب وعميق وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس ومتماسك.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم ابدأي في وضع الخليط على بشرتك بكميات متساوية وقومي بتدليكه بحركات دائرية على بشرتك حتى يتفاعل الخليط مع خلايا البشرة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر أو البارد حتى تنغلق مسام البشرة مرة أخرى ونظفيها بالغسول.

كرري الخلطة يوميًا لمدة أسبوع واحصلي على أفضل النتائج.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

كمية من نشا الذرة.

1\2 كوب من ماء بارد.

أحضري وعاء بلاستيكي مناسب وضعي بداخله كل المكونات وقومي بالتقليب جيدًا حتى تتجانس.

ضعي الخليط في وعاء آخر ثم ارفعيه على النار على درجة حرارة نار هادئة لمدة عدة دقائق وقلبيه حتى يتحول إلى قوام عجينة لين.

اغسلي بشرتك بماء دافئ وجففيها تمامًا ثم اتركي الخليط حتى يبرد وبعد أن يبرد قومي بوضعه على بشرتك بطريقة لطيفة وافركيه جيدًا.

اتركيه لمدة 5 دقائق على بشرتك ثم اغسليها بالماء البارد والغسول المناسب لبشرتك.

قومي بتكرار الخلطة لمدة شهر كامل يوميًا أو بشكل شبه يومي للحصول على نتائج ممتازة.

ضع الكريم الواقي من الشمس كل يوم ، لأن أشعة الشمس الضارة يمكن أن تسبب فقدان الكولاجين في الجلد.

اشرب الكثير من الماء وحافظ على ترطيب البشرة.

لذلك فهو يساعد على إنتاج الكولاجين. تدليك بشرة الوجه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع .

لأن هذه الخطوة تزيد من إنتاج الكولاجين في الجلد وتدعم وتنشط الدورة الدموية. التقشير.

لأن التقشير يساعد أيضًا في دعم إنتاج الكولاجين.

تناول الأغذية الصحية التي تحتوي على البيض والاسماك واللحوم والخالية من الدهون.

فهذه الأطعمة التي تحتوي على البروتين الطبيعي ومفيدة للبشرة.

تعمل أيضا على نمو الجسم والبشرة والشعر بشكل جيد.

تناول منتجات الحليب والجبن مفيدة أيضا للجسم والبشرة.

تناول كمية كبير ة من الماء على مدار اليوم فهي تعمل على نقاء ونعومة البشرة.

مكونات وصفة إزالة التجاعيد بماء الورد مع العسلخطوات عمل الوصفةخلطة إضافة ماء الورد إلى نشا الذرة المكونات:-خطوات العمل:-