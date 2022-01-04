كيكة الرواني الأصلية بطريقة الأجداد ألذ واحلى كيك ممكن تاكليها في حياتك

يحب الأطفال تناول الكيك بشكل يومي خاصة بين الوجبات ولكن مع مرور الوقت يعزف البعض عن تناوله ويرغبون في التجديد وكيكة الرواني تكون الحل في هذه الحالة، فهي عبارة عن كيكة هشة ومليئة بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ومنها الزبادي والبيض واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيكة الرواني على أصولها خطوة بخطوة فتابعونا.

طريقة عمل كيكة الرواني

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

ثلاثة أرباع كوب دقيق سميد.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

رشة فانيليا.

5 بيضات.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة جوز هند.

مكونات الشربات:

نصف كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة عسل أبيض.

كوب جوز هند.

فستق مجروش.

طريقة التحضير:

في وعاء نضع البيض مع السكروالفانيليا ونخفق بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي ثم نخلط الدقيق الأبيض المنخول. مع دقيق السميد ورشة الملح وأيضا جوز الهند بعد ذلك يضاف خليط الدقيق تدريجيا على مزيج السكر والبيض ونستمر في الخفق. نجهز صينية وندهنها بالزيت ونصب كيكة الرواني بها وندخلها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تنضج. على النار نرفع السكر والماء والعسل الأبيض لحين الغليان ثم نخفض النار ونترك الخليط عدة دقائق ثم نسقي الكيكة بالشربات. ونزين الوجه بجوز الهند والفستق المجروش ثم تقطع وتقدم بجانب كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الرواني بالسميد

المكونات:

كوب من السميد الخشن.

كوب من الزبادي.

3 بيضات.

نصف كوب سكر ناعم.

ربع كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة بشر برتقال.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

فستق حلبي.

مكونات الشربات:

كوب ماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمون.

بشر ليمون.

طريقة التحضير: