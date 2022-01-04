المشروب الصاروخي للتخسيس.. أقوي مشروب لنزول الوزن كله بدون رياضة والتخلص من الكرش

المشروب الصاروخي للتخسيس.. أقوي مشروب لنزول الوزن كله لحل مشكلة السمنة والوزن إليكم عدة مشروبات لخفض الوزن الزائد، وتمثل هذه المشكلة أزمة كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة حيث أنهم يعجزون عن إنجاز مهامهم بشكل سريع أو العيش براحة حيث أن مشكلة زيادة الوزن تشعرك بالثقل الشديد بالإضافة إلى أن مرض السمنة المفرطة قد يتسبب في حدوث مضاعفات شديدة للأشخاص تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة وأحيانًا تؤدي إلى الوفاة فيجب عدم غض الطرف عنها وإيجاد حل سريع لها.

أهم المشروبات لخفض الوزن الزائد

نقدم لكم أهم وأبرز المشروبات التي تساعد في خفض الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق ومثالي ومن بين هذه المشروبات ما يلي :-

حيث أن هذا النوع من الشاي يحتوي في تكوينه على مادة مضادة قوية للأكسدة تسمى مادة “البوليفينول” والتي تخفض الوزن وتقضي على الدهون الكثيرة بشكل كبير.

تعد القهوة من أكثر المشروبات التي يدمنها الكثير من الأشخاص والتي تمد الفرد بالطاقة والنشاط والحيوية ولكن القهوة لها فائدة أخرى وهي تنظيم عملية التمثيل الغذائي وكذلك تمتص السعرات الحرارية بشكل كبير ولذلك فهي تعمل على خفض الوزن بصورة ملحوظة.

يعمل الشاي الأخضر على فقد الكثير من الدهون الموجودة داخل الجسم ويقضي على الترهلات ولذلك ينصح به الكثير من أطباء التخسيس لأصحاب الوزن الزائد.

أثبت الدراسات أن شرب كمية كبيرة من الماء تساعد على الشبع وحرق السعرات الحرارية مما يؤدي إلى عدم تناول الأطعمة بكميات كبيرة ولذلك يتم خفض الوزن بصورة كبيرة.

تناول أطعمة أو مشروبات تحتوي على الزنجبيل تعطيك شعور كبير بالشبع وبذلك تقل كمية الأطعمة التي تتناولها ويتم تحفيز عملية خفض الوزن بهذه الطريقة.

يحتوي خل التفاح في تركيبه على حمض الأسيتيك الذي يخفض نسبة الأنسولين ويحرق الدهون ولكن الإفراط في تناوله ليس بالشيء الصحي فيجب تناوله بكميات صغيرة يوميًا.

أثبت بعض الدراسات أن عصير الخضار يساعد في خفض الوزن حيث أنه يعمل على تحسين وتنظيم عملية التمثيل الغذائي وتناوله يندرج ضمن قائمة النظام الغذائي الصحي.

من أفضل المشروبات التي يمكن أن تعمل على نزول الوزن بشكل سريع، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد والتخلص من دهون البطن والاراداف بسرعه وفي وقت قصير.

ضعي ملعقة من القرفة وملعقة من مسحوق الزنجبيل في كوب من الماء المغلي ، اتركيه لبضع دقائق ، أضيفي العسل لتحليته ويفضل يتم تناوله بدون اى سكريات ، وتناوليه مرة واحدة في اليوم قبل الإفطار.

الليمون مهم جدًا في التخلص من السموم من الجسم والكمون يعمل على سد الشهيه ، وبالتالي حرق الدهون وفقدان الوزن ، كما أنه يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ضعي 4 أكواب من الماء في وعاء ، أضيفي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ، ومعلقتان من الكمون وضعيه على نار هادئة لمدة خمس دقائق حتى الغليان ، وتناوليه مرة واحدة في اليوم بعد أن يبرد.