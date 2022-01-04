تكون طرق علاج الشعر الأبيض المبكر شائعة وكثيرة، ففي القدم كان يظهر الشعر الرمادي مع مرور الوقت وتقدم الشخص بالعمر بسبب قلة الميلانين الذي يجعل الشعر باللون الأبيض أو الرمادي، ولكن في هذا الوقت تجد أن الكثير من الأشخاص في عمر مبكر يظهر لهم شعر رمادي ويبحثوا عن طرق لمعالجة هذا الأمر، ولذلك سوف نقدم إليكم أفضل العلاجات التي يمكن القيام بها في المنزل وتكون هذه الطرق طبيعية لا يكون منها أي خوف.

طرق علاج الشعر الأبيض المبكر

إن انتشار الشعر الأبيض أو الرمادي أصبح كبير خلال هذا الوقت ويكون السبب في حدوث هذه الظاهرة كثير من الأمور، سواء اتباع نظام يكون غير صحي أو عدم الاهتمام لبصيلات الشعر أو غيرها من الأمور الأخرى، التي تتسبب في انخفاض معدل الميلانين وبالتالي يظهر الشعر الرمادي أو الأبيض في عمر مبكر، ولكن تتواجد الكثير من الطرق الطبيعية يمكن القيام بها في المنزل للتخلص من ظهور الشعر الأبيض وتتمثل في.

الشاي والقهوة لعلاج الشعر الأبيض

إن الشاي أو القهوة يحافظون على الشعر الأسود ويمنعه من حدوث الشيب بطريقة طبيعية، ويكون ذلك من خلال:

إضافة بعض من أوراق الشاي أو القهوة ثم مقدار من الماء.

ثم نتركه ليغلي حوالي 10 دقائق.

وبعدها يتم غسل الشعر بهذا الخليط فهو يحافظ على سواده.

بذور السمسم تعالج الشيب

تكون بذور السمسم إحدى المواد الطبيعية المستخدمة في المحافظة على غمقان الشعر، بل إنها متميزى في تحويل الشعر الأبيض إلى أسود بطريقة طبيعية، ويتم استعمال هذه الوصفة عن طريق تناول بذور السمسم يوميا مع كوب من الماء.

زيت أملا للتخلص من الشعر الأبيض

يكون زيت أملا أحد الزيوت الطبيعية التي تحافظ على صبغة الميلانين، وبالتالي فهي تعمل على حماية الشعر من التحول للون الأبيض ولكن ينبغي دائماً أن يستخدم الزيت بالطريقة السليمة، ويكون ذلك من خلال تدليك الفروة بهذا الزيت إلى الوصول للجذور.

أوراق الكاري لعلاج الشيب

تستخدم أيضاً أوراق الكاري للتخلص من الشعر الرمادي، وذلك يكون عن طريق غلى الكاري مع زيت جوز الهند وبعدما يصبح الخليط بلون غامق، يترك لكى يبرد ويصفى بشكل جيد ثم يدلك بهذا الخليط فروة الرأس، ويتم تركه من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، ثم نشطف الفروة جيداً فإن هذه الطريقة تستخدم مرتين كل أسبوع وتمنح الشعر حيوية وتحافظ على لونه.