أفضل الطرق لعمل صاروخ الشاورما أشهي المأكولات السورية بالمنزل

أفضل الطرق لإعداد صاروخ الشاورما، الشاورما من الأكلات التي تتميز بطعمها المميز وذات مذاق شهي وهي من الأكلات سهلة التحضير، وهناك أكثر من طريقة لإعداد صاروخ الشاورما، ومن السهل تحضريها بأكثر من خلطة، وفي مقالنا سنتحدث عن كيفية إعداد صاروخ الشاورما.

أفضل الطرق لإعداد صاروخ الشاورما

تعد الشاورما من الأكلات الشعبية وهي أكلة سورية الأصل، وتركيا هي أول من قامت بإعداد الشاورما، ويعشقها الكبير قبل الصغير وتقدم الشاورما بجانب مختلف الصوصات مثل صوص الباربكيو، أو صوص المايونيز.

المقادير

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح مستطيلة. معلقتان صغيرتان ملح أبيض ناعم. كوب لبن زبادي. معلقة صغيرة ثوم بودر. بصلة كبيرة مبشورة. معلقة صغيرة زبدة. معلقة صغيرة بصل بودر. نصف كوب فلفل رومي مقطع شرائح. معلقة كبيرة سمن بلدي. معلقة صغيرة كاري. عصير ليمون.

طريقة تحضير شاورما الدجاج

نقوم بغسل الدجاج بالملح والدقيق بشكل جيد، ثم يصفي الدجاج جيدا بمصفاة للتخلص من المياه الموجودة بالدجاج.

في وعاء كبير نضع الدجاج والملح الأبيض وفلفل أسود والبصل والليمون وتترك لمدة ربع ساعة، ثم نضيف الطماطم والفلفل الرومي.

قومي بإحضار طاسة كبيرة ونضع بها السمن والزبدة على النار بعد أن تسخن نقوم بإضافة الدجاج المتبل ويقلب جيدا، ثم نضيف الكاري وتقلب مرة أخري ثم نضيف الزعتر وتقلب حتى تمام النضج وترفع من النار.

لإعداد ساندوتش الشاورما قومي بإحضار خبز الفينو أو الخبز الشامي نضع على الخبز قليل من المايونيز و الكاتشب، ثم نضيف الشاروما للخبز ومن الممكن إضافة بعض من الخيار المخلل، ونضيف الكاتشب ثانيا، ويقدم الساندوتش بجانب العصائر المثلجة أو المياه الغازية والبطاطس المحمرة.

طريقة عمل صاروخ شاورما الدجاج بالمنزل

ملحوظة: يمكن تقديم شاورما الفراخ مع المعكرونة وبعض من الزعتر والصوص الحار وهي من الوجبات اللذيذة والشهية، كما يمكن تقديمها أيضا مع الأرز البسمتى وذلك من خلال إعداده بالطريقة العادية وفي طاجن نضع كمية من سلطة الطحينة وبعض من الخبز الشامي المحمص وكمية من الشاورما ونضيف طبقة من الأرز وكمية من الشاورما ثم نضيف كمية من سلطة طحينة للتزيين.