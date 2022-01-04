طريقة عمل الحواوشي بالعجين بخلطة جبارة وطعم شهي زي الجاهز

الحواوشي من الأكلات المصرية الشعبية التي تتميز بطعمها اللذيذ وهو عبارة عن عجين وداخله لحمة مفرومة وبعض التوابل والبصل، وهو يباع في المحلات بأسعار مختلفة ولكن لا نضمن الجودة ونوع اللحمة والآن يمكنك عمل الحواوشي في البيت بمكونات بسيطة والطعم أحلى من الجاهز ومضمون 100% تابعي المقال للتعرف على المكونات.

طريقة عمل الحواوشي بالعجين

المكونات:

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة من الحليب البودرة.

2 ملعقة صغيرة سكر.

3 ملاعق زيت.

ماء دافئ للعجن.

رشة ملح.

مكونات الحشوة:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

4 حبات فلفل رومي.

2 حبة بصل.

4 حبات طماطم.

كزبرة خضراء.

ملح وفلفل أسود.

شطة.

كزبرة ناشفة مطحونة.

بهارات لحمة.

طريقة التحضير:

نجهز العجينة أولا من خلال وضع الدقيق في وعاء كبير مع رشة الملح والحليب البودرة وفي كوب صغير نضع الخميرة مع السكر. ونضيف الماء الدافئ ونقلب ثم نتركها جانبا حتي تتفاعل على خليط الدقيق تضاف الخميرة مع باقي كمية الماء أو الحليب تدريجيا. والزيت نعجن باليد للحصول على عجينة متماسكة وناعمة ثم تغطي ونتركها في مكان دافئ لكي تختمر ويتضاعف حجمها. نحضر الحشوة من خلال بشر البصل أولا ثم الطماطم والفلفل واحرصي على عصر البصل للتخلص من الماء الذي يوجد بداخله. ثم نضيف الكزبرة والبهارات واللحمة ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات نقسم العجينة إلى كرات متساوية في الحجم ونتركها لكي ترتاح. نفردها بالنشابة على شكل دائرة ونوزع الحشوة بداخلها ثم نضع طبقة أخري من العجين ونغلق الحواف جيدا وترص في صينية الفرن. ندخل الحواوشي إلى فرن ساخن حتى يحمر وينضج ثم يقطع ويقدم مع بطاطس محمرة وسلطة طحينة ومخلل وبالهنا والشفا.

اسرع طريقة لعمل الحواوشي

المكونات:

عيش بلدي.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مبشورة.

حبة طماطم مبشورة.

ربع كوب من البقدونس.

ملح وفلفل أسود.

مكعب مرقة .

ملعقة زيت.

نصف ملعقة شطة.

نصف ملعقة كزبرة ناشفة مطحونة.

طريقة التحضير: