كبدة الدجاج بدبس الرمان طبق مميز للغداء

لا شك أن كبدة الدجاج من ألذ أنواع الأكباد وتحضر منها العديد من الأطباق الشهية فبدلاً من سلقها وتقديمها بالشكل التقليدي يمكنك إضافة دبس الرمان إليها وتقديمها على الغداء بطريقة مميزة ،تابعي هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين هذا الطبق الشهي بكل سهولة لتبهري الجميع بطعمه الرائع.

كبدة الدجاج

يمكنك التنويع في أصناف الأكل التي تقدمينها وأن تحضري كبدة الفراخ هذه المرة بطريقة جديدة ومميزة وتجعليه الطبق الرئيسي على الغداء وسيعشقها أولادك كثيراً ويطلبونها كل يوم.

نصف كوب من دبس الرمان.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

حبتان كبيرتان من الفلفل الحلو.

حبة واحدة من الفلفل الحار حسب الرغبة.

كيلو من كبدة الدجاج.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

حفنة من البقدونس الطازج المفروم للتقديم.

يجب أولاً التأكد من نظافة الأكباد عن طريق غسلها جيداً بالماء الجاري. يتم نقعها في ماء به خل وليمون لمدة ساعتين للتخلص من الرائحة الكريهة. قطعي الكبدة إلى قطع أو مكعبات متوسطة السمك. قومي بوضع الزيت في مقلاه لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت. ضعي المقلاه على نار متوسطة حتى يسخن الزيت. قومي بإضافة ربع كمية الكبدة على النار وقلبي. بعد قليل أضيفي كمية أخرى من الكبدة ووقلبي وهكذا حتى تضيفي كل كمية الكبدة. اتركي الكبدة على النار حتى تجف من أي سوائل موجودة بها. قومي بتغسل الفلفل الحلو والحار ثم قطعيه إلى مكعبات صغيرة الحجم. أضيفي مكعبات الفلفل الحلوة والحارة إلى الكبدة وقلبي. تبلي الكبدة بالملح والفلفل ويمكنك إضافة توابل أخرى كتوابل اللحم أو الدجاج إن أردت. يضاف دبس الرمان وتقلب الكبدة والفلفل في دبس الرمان لمدة دقيقتان. قومي بتهدئة النار حتى تصبح ضعيفة واتركي الكبدة تتشرب من نكهة دبس الرمان لمدة ثلاث دقائق. ارفعي الخليط من على النار ثم ضعيه في أطباق التقديم مع رشة من البقدونس في الأعلى. تقدم الكبدة بدبس الرمان مع الخبز العربي وأصابع البطاطس.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:خطوات تحضير كبدة الدجاج بدبس الرمان: