مكون معجزة لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير في ساعتين أقوي كيراتين منزلي

الكثير من الناس تعتقد أن جمال الشعر يكمن في نعومته وطوله، وبسبب ذلك تتجه الكثير من النساء إلى الكثير من الطرق المختلفة لكي يقوموا بتنعيم وتطويل الشعر، وهذا يحتاج إلى روتين يومي للعناية بالشعر لكي يتم التخلص من الشعر الباهت والشعر الخشن والشعر المجعد، وهذا الروتين يحتاج إلى فترة طويلة لكي يثبت مفعولة والكثير من الجهد أيضاً لكي نحصل في الأخر على شعر ناعم وصحي.

خلطات طبيعية للحصول على شعر صحى وناعم

توجد طرق كثيرة للحصول على شعر صحى وطويل وناعم، وهذه الوصفات تحتاج إلى مكونات بسيطة موجوده في أي منزل، ومن هذه الوصفات الطبيعة ما يلى:

وصفة هلام الصبار

المكونات:

عدد معلقتان من هلام الصبار.

معلقة صغيرة واحدة من العسل.

معلقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير خلطة هلام الصبار:

نقوم أولاً بخلط جميع المكونات معاً بطريقة جيدة.

ثم نضع كل الخليط على شعر مبلل.

نقوم باستخدام اليدين لكي نخلل الخلطة في الشعر بأكمله.

ثم بعد ذلك نترك الخلطة على الشعر مدة لا تقل عن نصف ساعة.

وفي النهاية نقوم بغسل الشعر بطريقة جيدة.

هذه الوصفة تقوم بتنعيم الشعر الخشن وترطيب الشعر الجاف، وهي عبارة عن:

وصفة الأفوكادو

المكونات:

ثمرة واحدة من الأفوكادو الطازج.

عدد ٢ معلقة عسل.

عدد ٢ معلقة زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة الأفوكادو:

نقوم أولاً بهرس الأفوكادو بطريقة جيدة.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط الأفوكادو المهروس مع باقي المكونات.

ونضع الخليط على شكل قناع متساوي على الشعر المغسول.

وبعد ذلك نترك القناع على الشعر المغسول لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

وفي النهاية نقوم بغسل الشعر جيداً.

وصفة صفار البيض

وصفة صفار البيض تعمل على تنعيم الشعر لكي يصبح حريري وناعم، ويمكن استخدمها عند اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

صفار ٣ بيضات.

معلقة كبيرة عسل.

معلقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير الخلطة:

نقوم بخفق جميع المكونات معاً حتى تتجانس بطريقة جيدة.

ثم بعد ذلك نضع الخليط على الشعر بأكمله.

نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر وليس الساخن.

وفي النهاية نقوم بغسل الشعر بالبلسم والشامبو.

الكثير من النساء يبحثن عن طريقة طبيعية لتنعيم الشعر بدلاً من استخدام المواد الكيميائية والاجهزة التي تتلف الشعر على المدى البعيد، ويوجد الكثير من الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر في وقت قليل وهذه الوصفات يمكن تحضيرها باستخدام مواد طبيعية توجد في أي منزل ولا تحتاج إلى كثير من المال.