صينية بطاطا بالقرع ألذ حلوى في كل وقت

تعد صينية بطاطا بالقرع من أشهى أنواع الحلويات التي يمكنك تذوقها وعلى الرغم من أنها غير مشهورة للغاية في عالم الحلويات إلا أنها مميزة للغاية كما أنها مغذية تمد الجسم بقدر كبير من الطاقة، تابعي هذا المقال فقد وفرنا لك الوصفة المفصلة لعمل هذا الطبق الشهى وسنوضح المقادير المطلوبة وخطوات التحضير.

صينية بطاطا بالقرع

إذا رغبت في عمل حلوى شهية ومميزة ولم تحضريها من قبل فعليك بهذه الوصفة التي تتميز بطعمها الرائع كما تعطي الجسم قدر كبير من التدفئة في فصل الشتاء.

كيلو من حبات البطاطا الحلوة متوسطة الحجم.

كيلو من القرع العسلي.

نصف كوب من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من القشطة البلدي.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر .

كوب من الزبيب المجفف.

كيسين من الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

نصف كوب من جوز الهند المفروم ناعم.

القليل من الزيت النباتي أو السمنة لتغليف الصينية.

قومي بغسل البطاطا جيداً للتخلص من أي أتربة عالقة. قومي بتجفيف البطاطا ثم ضعيها في فرن ساخن. احرصي على شوي البطاطا من كل الجهات حتى تنضج. تقشر البطاطا وتهرس وتترك جانباً. حضري القرع العسلي عن طريق تقشيره وتقطيعه وإزالة البذور منه. قومي بسلقه حتى يصبح طري. أضيفي القرع المسلوق إلى البطاطا وقلبي. قومي بإذابة الزبدة على النار ثم أضيفيها للخليط وقلبي. يضاف القشطة والسكر إلى البطاطا والقرح وتقلب جيداً حتى تتوزع النكهة. قومي بإضافة البيض والفانيليا وقلبي. في طبق منفصل انخلي الدقيق للتخلص من أس شوائب أو تكتلات. أضيفي الملح والبيكنج بودر وجود الهند وقلبي. يضاف خليط الدقيق إلى خليط البطاطا والقرع العسلي بالتدريج مع التقليب المستمر. أضيفي الزبيب وقلبي جيداً. قومي بدهن صينية الخبز من الداخل بالزيت أو السمنة. أضيفي الخليط ووزعيه جيداً ثم أدخلي الصينية الفرن حتى تنضج ثم يقدم.

المقادير اللازمة لعمل الحلوى:خطوات تحضير صينية بطاطا بالقرع: