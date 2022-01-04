أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بمقادير مظبوطة وسر طعمه الذهبي اللذيذ

تعتبر الكنافة من أشهر الحلويات في شهر رمضان الكريم، وتعتبر أيضاً من ضمن الأطباق الرئيسية على المائدة ولا يتم تجاهل وجودة، يوجد الكثير من أنواع الكنافة ومن أهم وأشهر أنواع الكنافة هي الكنافة بالقشطة وهي تقوم بتعويض السكريات التي يفقدها الجسم أثناء فترة الصيام، ويوجد أيضاً الكنافة بالمانجا والكنافة بالشوكولاتة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

تعتبر الكنافة بالقشطة من الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بسهوله، ومن أشهر الوصفات التي يتم استخدامها لصنع الكنافة بالقشطة هي:

مكونات عمل الكنافة بالقشطة

مكونات الكنافة

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمنة السايحة.

نصف كوب من السكر البودرة.

مكونات حشو الكنافة بالقشطة:

عدد ٢ كوب من اللبن.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

معلقتين كبيرتين من كريم الشانتيه.

كوب واحد من القشطة البلدي.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الشربات:

3 كوب من السكر.

كوب وربع من الماء.

نصف ليمونة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

معلقة كبيرة من السمنة السايحة.

طريقة التحضير

طريقة عمل الشربات:

نضع السكر والماء على نار عالية، ونتركه حتى يغلي ثم نضع عليه نصف الليمونة ومعلقة العسل الجلوكوز والفانيليا.

وبعد ذلك نتركه يغلي مرة أخرى على درجة حرارة نار متوسطة مدة لا تزيد عن ٧ دقائق.

وبعد ذلك نضيف السمنة إليه ونتركه حتى يبرد.

طريقة تحضير الحشو والكنافة بالقشطة:

في كمية من اللبن نقوم بإذابة النشا والفانيليا وكريم الشانتيه، ثم بعد ذلك نضيف هذا الخليط على لبن دافئ.

ونضعهم على النار ونقوم بالتقليب باستمرار إلى أن يتقل الخليط، ثم نرفعه من على النار.

وبعد ذلك نقوم بإضافة القشطة البلدي على الخليط ونقلب جيداً باستمرار.

وبعد ذلك نترك الخليط حتى يبرد.

وبعد ذلك نضع في صينية الفرن ثلاث ملاعق من السمنة السايحة، ثم نقوم بفرد الكنافة.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على الكنافة جيداً، وهنا نقوم بإضافة الحشو في منتصف الكنافة وبعد ذلك نقوم بتوزيعه بطريقة خفيفة في الصينية بأكملها مع مراعاة ترك أطراف الصينية.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع السمنة السايحة مرة أخرى على الحشو.

نقوم بإدخال صينية الكنافة في فرن سابق التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية، ونتركها حتى تتحمر من الأطراف ثم بعد ذلك نقوم بتشغيل الشواية ونتأكد من نضجها باستخدام السكين.

وبعد ما نقوم بإخراج الصينية نسقيها بالشربات البارد مع مراعاة أن صينية الكنافة يجب أن تكون ساخنة وغير مغطاه.

في أي مناسبة سعيدة أو في جميع السهرات في شهر رمضان الكريم نجد أن الكنافة هي أهم الحلويات وهي أساس كل المناسبات، وذلك بسبب امتلاك الكنافة طعم مميز ولذيذ، ولها شعبية كبيرة وتعتبر الكنافة من أهم التقاليد التي توجد بكثيرة في شهر رمضان من كل عام، وتعتبر الكنافة بالقشطة من أقدم وأشهر أنواع الكنافة.