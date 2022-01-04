ريحته تجنن ....طريقة عمل الحمام المحشي بالأزر بطعم وريحه تجنن

طريقة عمل الحمام المحشي بالأزر، يعد الحمام من الأكلات المميزة والمفضلة عند الكثير من الأشخاص، فالبرغم من صغر حجمه ولكن طعمه حلو ولذيذ ويوجد له الكثير من الفوائد حيث أنه غني بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وتقوم ربات البيوت بتحضير الحمام بالكثير من الطرق سواء الحمام المحشي بالأرز أو الفريك أو الحمام السادة، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية تجهيز الحمام بطريقة بسيطة.

طريقة عمل الحمام المحشي بالأزر

يمكن الاستغناء عن تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بتناول الحمام وسوف يكون بديلاً مناسباً ويعطي نفس العناصر الغذائية الموجودة في اللحوم الحمراء، ويمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تحضير الحمام:

2 ملعقة من الزبدة.

½ كوب من الأرز الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البصل صغيرة الحجم.

½ ملعقة من الفلفل الأسود.

4 حمامات كل واحدة بوزن 350 جرام.

نقوم بغسل الحمام جيداً وننظفه جيداً ثم نقوم بتتبيله بالملح والفلفل الأسود.

نقوم بتقشير البصل ونقوم بفرمه جيداً.

في إناء على النار نقوم بإضافة ملعقة من الزبدة ونضيف إليها البصل ونقوم بتشويحه بعض الوقت حتى يذبل، بعدها نقوم بوضع الأرز المغسول هل البصل ونقلبهم مع بعضهم البعض.

نقوم بوضع الماء على الأرز ونتركه على نار عالية حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم نقوم بتهدئة النار ونتركه حتى تمام النضج.

بعد ذلك نقوم بإطفاء النار ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقوم بحشو الحمام به وبعدها نقوم بأغلاق بطن الحمام بأعواد خشبية أو بالخيط.

في إناء على النار نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الحمام في الماء المغلي ونضيف إليه الملح وحبة من البصل والطماطم وورق اللورا، ونتركه حتى ينضج تماماً.

بعد النضج نخرج الحمام من المرقة ونضعه في صينية للفرن وندهنه بالزبدة وندخله الفرن لكي يأخذ اللون الذهبي.

يمكن الاستغناء عن إدخاله الفرن وتحميره في طاسة على النار في الزيت حتى يصبح باللون الذهبي.

بعد ذلك يتم وضع الحمام داخل طبق التقديم وبذلك يكون جاهز للتقديم.

مكونات عمل الحمام المحشي بالأزرطريقة تحضير الحمام المحشي بالأزر

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم كيفية عمل الحمام في البيت بكل سهولة وبدون الحاجة إلى شرائه من الخارج.