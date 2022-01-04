غسل الدجاج بطريقة صحيحة للتخلص من الزفارة نهائياً عن طريق منقوع سحري

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة زفارة الدجاج حيث بعد غسل الدجاجة جيداً نجد رائحة الزفارة موجودة بها وفي الشوربة التي تم سلق الدجاجة بها ويعد هذا الأمر مزعج جداً ومحرج في نفس الوقت فكل ربة منزل تهتم بالطعام وطريقة تحضيره وترغب في تحضير أفضل شيء لعائلتها وتفرح كثيراً عندما يثني الجميع على جودة وحلاوة الطعام المقدم منها فكل سيدة تهتم بنظافة الدجاج لمنع وجود رائحة الزفارة بها وتبذل جهد ووقت في عملية التنظيف ولكن دون جدوي، لهذا سنقدم لكم في هذا الموضوع الطريقة الصحيحة والتي من خلالها يتم القضاء على زفارة الدجاج وتصبح نظيفة وبدون رائحة وجاهزة للسلق للحصول على ألذ شوربة أو تكون جاهزة للشويللشوي مع التتبيلة وهتحصلي على أحلي طعم وريحة جربي طريقة التنظيف دي ومش هتندمي.

غسل الدجاج بطريقة صحيحة للتخلص من الزفارة

قبل أن تقومي بالبدء في غسل الدجاجة قومي بوضعها في إناء عميق واحضري نصف كوب من الملح كوب من الدقيق واخلطيهم مع بعضهم قومي بوضعهم على الدجاجة وافركيها جيداً بالملح والدقيق من كل الاتجاهات ومن الداخل والخارج وبعد أن تنتهي قومي بوضعها تحت الحنفية واغسليها جيداً بالماء.

طريقة عمل المنقوع السحري للحصول على أفضل دجاج

بعد فرك الدجاج بالملح والدقيق وتنظيفها بالماء جيداً يتوجب عليكي عمل منقوع يتكون من الآتي:

لتر من الماء ( يمكن زيادته حسب حجم الدجاجة)

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ربع كوب من الخل.

ليمونة كبيرة شرائح.

الاستخدام

نحضر إناء عميق نضع به كل المكونات الماء والدقيق والملح والخل وشرائح الليمون ثم نقلبهم جميعاً مع بعضهم.

نضع الدجاجة في هذا المنقوع ونتركها لمدة ساعة كاملة وبعدها نشطفه بالماء جيداً وبعدها يصبح الدجاج جاهز للاستخدام.

طريقة سلق الدجاج للحصول على ألذ شوربة

المكونات

دجاجة مقطعة حسب الرغبة.

زيت نباتي.

هيل.

عود قرفة.

بصلة مقطعة أربعة أرباع.

جزر شرائح.

ورق لورا.

فلفل أسود.

ملح.

طريقة التحضير