تحضير خبز التورتيلا في المنزل بدون خميرة بمكونين فقط لنتيجة مبهرة

يعتبر خبز التورتيلا من أكثر أنواع الخبز التي يقبل على تناولها الكثيرين حيث أنه من أكثر أنواع الخبز طراوة ويتم حشوه وتحمير وجهه مما يجعل تناول الطعام المحشي بداخله لذيذ وشيق، كما يتم تحضيره بأكثر من حشو سواء كان بحشو الشاورما أو الفاهيتا أو الكبدة أو السجق أو اللحوم وهناك أيضاً العديد من الحشوات الأخرى، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيره في المنزل بالحشوات بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج وتتبعوا معنا في المقال الآتي طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير خبز التورتيلا

يمكن تحضير خبز التورتيلا بالمقادير البسيطة والتي تعتبر متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم تلك المقادير في السطور التالية.

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض المنخول. كأس من المياه الفاترة. ملعقة صغيرة من السكر. كأس إلا ربع الكأس من الزيت النباتي. رشة من الملح.

مقادير خبز التورتيلا بدون خميرةتحضير خبز التورتيلا في المنزل

يتم تحضير خبز التورتيلا في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، فيتسم خبز التورتيلا بالمذاق الجيد والشهي ويتم استخدامه في جميع المطاعم مما دفع الأمهات للبحث عن طريقة تحضيرها وتتبعوا معنا في السطور التالية الطريقة المستخدمة في تحضير خبز التورتيلا في المنزل بكل سهولة.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والملح والزيت النباتي وبالاعتماد على ملعقة يتم التقليب حتى يتشرب الدقيق الزيت بصورة كاملة. بعد ذلك يتم وضع المياه بصورة متدرجة مع العجن بالاعتماد على اليدين لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة ولينة. يتم سكب المياه لحين أن تتشكل لديكم تلك العجينة. اثناء تشكيل العجينة يتم تركها لحين أن ترتاح في الغرفة لمدة ربع ساعة. بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى كرات بحجم متوسط. يتم فرد العجينة باستخدام عصا الشوبك على سطح مرشوش بكمية من الدقيق ويتم الاستمرار في الفرد لحين أن يتكون لديكم عجينة رفيعة وسمكها قليل على شكل قرص مستدير. بعد ذلك يتم الحصول على مقلاة دائرية من النوع غير الملتصق ويجب أن تكون دائرية الشكل ويكون حجمها متوسط ثم يتم رفعها على النار ويتم تركها حتى تسخن. يتم دهن المقلاة بالزيت عن طريق استخدام الفرشاة وبعد ذلك يتم وضع العجينة المشكلة على شكل قرص في المقلاة. يتم الانتظار لحين أن تتحمر من تلك الناحية ثم يتم قلبها للجانب الأخر.

طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل