أقوي خلطة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب بسرعة لرموش وحواجب ثقيلة وجذابة

وصفة لتطويل الشعر والرموش و تكثيف الحواجب، تاج المرأة شعرها، فإن من الأشياء المزعجة التي تشغل ذهن السيدات والفتيات هي تساقط الشعر، حيث تلجأ السيدات والفتيات إلى استخدام المواد الكيماوية التي تضر بالشعر، والحواجب، والرموش، ولكن عند تجربة الوصفات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مفيدة للاهتمام بصحة الشعر عموماً، تظهر نتيجتها الفعالة التي تجعل السيدات يرغبن في تكرارها، وفي هذا المقال سنشير إلى هذه الوصفات.

وصفة لتطويل الشعر والرموش والحواجب

من علامات جمال المرأة الشعر الطويل والرموش الطويلة وكثافة الحواجب، وسنقوم بعرض وصفات طبيعية لذلك وهي كلأتي:

وصفة تطويل الشعر والرموش والحواجب بماء البصل

رغم أن رائحة ماء البصل غير محبب إلى البعض إلا أنها فعالة، والوصفة كالتالي :

المكونات:

نصف حبة من البصل.

معلقة عصير ليمون طازج.

قطعة قطن.

الطريقة:

قومي بعصر نصف حبة البصل في الخلاط الكهربائي.

قومي بتصفية البصل، وقومي بأخذ ماء البصل.

ضعي عليه معلقة عصير الليمون.

قلبي المكونات جيداً.

نغمس قطعة قطن مناسبة فى الخليط.

قومي بوضع القطنة على المكان المراد تكثيف الشعر به.

اتركيه لمدة عشر دقائق، ثم قومي بغسل المكان بغسول مناسب ذو رائحة قوية.

خلطة الفازلين لتطويل الشعر والرموش

للفازلين فوائد عديدة للشعر، وتدخل في وصفات تكثيف الشعر والحواجب والرموش، والطريقة كالتالي:

المكونات:

فصين كبار من الثوم.

أربع ملاعق من الفازلين الطبي.

ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

قومي بفرم فصي الثوم جيداً.

ضعيه في علبة، وأضيفي إليه الفازلين الطبي.

أضيفي إليه زيت جوز الهند، وقلبي المكونات جيداً.

ضعي الخليط على الشعر أو الرموش أو الحواجب، واتركيه لمدة ربع ساعة.

اغسلي الخليط من على المكان جيداً باستخدام نوع غسول مناسب.

كرري الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

خلطة زيت الخروع لتطويل الشعر والحواجب والرموش

زيت الخروع من أفضل الزيوت التي تعمل على إنبات الشعر، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة: