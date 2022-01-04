طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة عطرية تدوم لساعات طويلة بأقل تكلفة

طريقة عمل مزيل عرق في البيت، كلاً منا يشعر بالتعرق، وخاصةً في فصل الصيف فتكون نسبة العرق أكبر من فصل الشتاء، وذلك بسبب وجود الغدد العرقية بالجسم التي تعمل على التخلص من السموم الموجودة بالجسم، والعرق يجعل رائحة الجسم غير مستحبة، لذلك يبحث الكثير منا عن طرق للتخلص من رائحة العرق التي تزعج الشخص ومن حوله، وفي هذا المقال سنشير إلى بعض طرق مزيلات العرق بمكونات طبيعية.

طريقة عمل مزيل العرق في البيت بمكونات طبيعية

تختلف أنواع وروائح مزيل العرق حسب ذوق كل شخص، لذلك سنشير إلى بعض منها وهي كلأتي:

مزيل العرق برائحة جوز الهند

يمكنك استخدام عدة مكونات طبيعية لعمل مزيلات العرق، ويمكن إضافة زيت جوز الهند بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خمس نقاط من أي زيت عطري تفضلينه.

الطريقة:

في علبة صغيرة قومي بوضع نشا الذرة.

أضيفي إليها البيكنج صودا.

استخدمي ملعقة، وامزجيهم سوياً.

أضيفي إليهم زيت جوز الهند.

قلبي جيداً، ثم أخيراً قومي بوضع نقط الزيت العطري.

اغلقي العلبة بإحكام، واستخدميه بعد كل استحمام.

مزيل عرق برائحة ماء الورد

تعتبر رائحة ماء الورد من أفضل الروائح التي يمكن عمل مزيل عرق بها، وإليك الطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان الشبه المطحونة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال.

قطرتان من المسك الأبيض.

الطريقة:

في طبق صغير قومي بوضع الشبة المطحونة.

أضيفي إليها بودرة الأطفال.

قومي بإضافة قطرات المسك الأبيض.

قلبي المكونات جيداً، واسكبي ماء الورد عليهم بالتدريج.

قلبي برفق حتى يصبح الخليط كريمي.

استخدمي تحت الإبط بعد كل استحمام.

مزيل عرق برائحة المسك

رائحة المسك يفضلها الكثيرين وطريقة عمل مزيل العرق بهذه الرائحة كما يلي:

المكونات:

قطعة صغيرة من الشبه.

ملعقة كبيرة من بودرة المسك.

ملعقتان كبيرتان من بودرة التلك.

ملعقتان من الماء الفاتر.

الطريقة: