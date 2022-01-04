تكة تنجح القهوة بوش نكهتها مثل نكهة القهوة البرازيلي في المقاهي والكافيهات

طريقة عمل القهوة بوش، القهوة هي من أهم المشروبات الساخنة في العالم لما تمتاز به من طعم لذيذ وساحر يجذب الكثير من الناس مما يجعلها مطلوبة بشكل كبير ومن أهم الدول العربية اليمن حيث تصنع القهوة من شجرة البن، وهناك العديد من أنواع القهوة ونعرضها في معظم المناسبات لتمييز العرب ويمكنك شراء القهوة على شكل حبوب البن أو مطحونة ناعما أو خشن حسب نوع القهوة التي تريد صنعها، يوصى بتخزين القهوة في الثلاجة أو في مكان بارد.

تكة تنجح القهوة بوش نكهتها

المكونات:

إثنين من أكواب الماء.

إثنين من الملاعق الكبيرة من القهوة المطحونة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من السكر أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

نضع الماء يغلي على نار عالية.

نخفف من درجة حرارة النار ثم نضع القهوة والسكر مع التحريك المستمر للمكونات حتى تمام الذوبان.

نبقي النار هادئة مع التحريك المستمر وذلك لعدم ظهور الوش بشكل سريع.

عندما يظهر الوش على جانب الغلاية نوقف التقليب.

عند تكوين الوش نغلق الغاز ونضعها في فناجين للتقديم.

السر في عمل وش القهوة هو عدم تركها تغلي لمدة طويلة على النار.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من البن المطحون.

كوب نصف ماء.

نصف ملعقة صغيرة هيل.

سكر حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

اغلي الماء في الغلاية.

يضاف السكر والقهوة والهيل ويقلب حتى تذوب المكونات مع إبقاء الغلاية على النار ثم ارفعه مع الحرص على عدم الطهي لفترة طويلة لتجنب عدم الحافظ على الوش.

تصب القهوة في فناجين للتقديم واستمتع بها وهي ساخنة.

المكونات:

ثلاثة من أكواب الماء.

ثلاثة من الملاعق الكبيرة هيل.

إثنين من الملاعق الكبيرة قهوة.

ربع ملعقة صغيرة زعفران.

طريقة التحضير:

نضع الغلاية على النار ونغلي الماء.

يقلب باستمرار ويضاف القهوة إلى الماء.

احفظ القهوة في درجة حرارة منخفضة لمدة خمس دقائق.

نضيف باقي مكوّنات الهيل والزعفران ونقلب جيداً ونتركها تغلي على النار ثم قدّميها.

المكونات:

إثنين من الملاعق الكبيرة قهوة أمريكية.

إثنين من الملاعق الكبيرة السكر.

كأسان من الماء.

مبيض القهوة حسب الحاجة.

طريقة التحضير: