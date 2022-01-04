طريقة عمل الكنافة بالقشطة والسمنة البلدي بمكونات مظبوطة ولذيذة زي أشهر المحلات

توجد عدة وصفات لعمل الكنافة ومن أحلى وأجمل وصفات الكنافة هي الكنافة بالقشطة حيث أنها تتميز بطعم لذيذ وجميع الأطفال يعشقون تناولها لأن لها قرمشة جذابة وأيضا كبار السن يحبونها ويعشقون تناولها بكثرة، ويمكن أن نقوم بعمل الكنافة بالقشطة بطريقة سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب واحد كبير من الكريم شانتيه الخام.

كوب واحد كبير من الحليب السائل البارد.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

كوب واحد كبير من السمنة البلدي.

مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ورشة من الفانيليا البودر.

يتم تجهيز الشربات أولا حيث نضع وعاء على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء وكوبان كبيران من السكر ثم نتركهم قليلا ونضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ورشة من الفانيليا البودر ونتركهم حوالي 10 دقائق ثم يتم رفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.

يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به نصف كيلو من الكنافة يتم تشغيل الخلاط حتى تكون الكنافة ناعمة وبعد ذلك يتم وضعها في طبق مناسب ونضيف إليها كوب واحد كبير من السمنة البلدي الذائبة ويتم تقليبهم مع بعض.

ويتم تجهيز صينية مناسبة وندهنها بملعقة كبيرة من السمنة ونضع بها ربع كيلو من الكنافة ونحضر صينية آخرى تكون بنفس الحجم وندهنها بملعقة كبيرة من السمنة ونضع بها ربع كيلو من الكنافة ويتم الضغط عليهم بطريقة جيدة.

ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ولابد من تشغيلها قبل تحضير الكنافة حتى تكون ساخنة ونضع صواني الكنافة بها ونتركها حتى تكون باللون الذهبى الفاتح ونقوم بإخراجها من الفرن.

ونضيف إلى الكنافة كمية من الشربات ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد تماما وبعد ذلك نضعهم في الثلاجه.

وفي هذا الوقت يتم تجهيز القشطة وهذا من خلال تجهيز طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الكريم شانتيه الخام وملعقتان كبيرتان من القشطة، ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة ونقوم بوضع كوب واحد كبير من الحليب السائل البارد ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخلط حتى نحصل على قوام كريمي وثقيل قليلا ثم نضعه في الثلاجه حتى يتماسك.

وبعد ذلك نضع القشطة على طبقة من الكنافة ثم نضع طبقة آخرى من الكنافة و نضغط عليهم برفق ويتم تقطيعها وتقديمها مباشرة.

مكونات الكنافة بالقشطةطريقة عمل الكنافة بالقشطة